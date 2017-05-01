(تحرير الشام) تستعيد بلدةً شرق إدلب سلبها إياها (قطاع طرقٍ) لساعات

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلنت مصادر إعلامٍ مقربةٍ من هيئة تحرير الشام، صباح اليوم الأربعاء (17 أيار/مايو)، استعادة الهيئة السيطرة على بلدة سنجار في ريف إدلب الشرقي، بعد أن استولى مسلحون وصفتهم المصادر بـ “قطاع طرق” على مقرات الهيئة في البلدة مساء أمس.

ونقلت وكالة “إباء” المقربة من هيئة تحرير الشام، عمّا قالت إنه مصدر عسكري في هيئة تحرير الشام قوله إن “مجاميع من المفسدين وقطّاع الطرق دخلت بلدة سنجار بريف حماة الشرقي، واستولت على مقرات تابعة لهيئة تحرير الشام، وتنصب الحواجز لمنع وصول المجاهدين إلى مقراتهم”.

وأضاف المصدر “بعد عملية عسكرية؛ تم استعادة السيطرة على سنجار في ريف حماة الشرقي وعودة الأمن للبلدة، كما تم نشر قوة عسكرية حول المنطقة لملاحقة فلول عصابات المفسدين وقطاع الطرق وتقديم المطلوبين منهم للقضاء”.

ناشطون قالوا إن بلدة سنجار شهدت خلافاً بين فصائل تابعة لحركة أحرار الشام الإسلامية وأخرى تابعة لهيئة تحرير الشام، على خلفية إنشاء الأخيرة لمقرات جديدة في البلدة، ليتطور الأمر لصدام خسرت فيه الأخيرة كافة مقراتها في البلدة، لتسير رتلاً من مطار أبو الظهور العسكري الخاضع لسيطرة هيئة تحرير الشام شمال بلدة سنجار، وتستعيد سيطرتها على كامل البلدة.