تكاسي دمشق تتحول لسرافيس قريباً

معتصم الطويل: كلنا شركاء

أكد عضو المكتب التنفيذي لشؤون النقل التابع للنظام في محافظة دمشق، هيثم ميداني، أن مشروع (سرفيس تاكسي) سيبدأ تنفيذه في شهر حزيران المقبل.

ونقلت صحيفة “تشرين” الموالية عن ميداني قوله “إن تعرفة مشروع (سرفيس تاكسي) ستعدل، بينما تطرح إعلانات المشروع قريباً.

وأشار موقع “الحدث نيوز” الموالي، إلى أن المشروع طُرح في 2014، لكن تنفيذه فشل على أرض الواقع، بسبب الخلاف على التعرفة المحددة من قبل المحافظة.

وأوضح أن المحافظة قررت أن تكون التعرفة المحددة لا تزيد عن 50 ليرة للراكب، لكن أصحاب ومالكي سيارات الأجرة العامة رفضوا ذلك. واعتبروا أن السعر المحدد غير منصف وغير عادل، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والازدحام الشديد. وطالبوا أن تكون التعرفة لكل زبون 100 ليرة على الأقل مهما كانت المسافة قصيرة.

ويذكر أن نظام تحويل سيارات الأجرة العامة إلى وسائل نقل جماعية هو جديد في سوريا، ولكنه طبيعي مثلاً في لبنان ونظام معمول به في لبنان إذ يصعد أكثر من راكب في سيارة أجرة واحدة، ويتم دفع مبلغ من المال من كل شخص على أن يوصله السائق إلى المكان المنشود.

ويأتي هذا المشروع بسبب المشاكل التي يعاني منها المواطنون في دمشق مؤخراً، جراء قلة عدد سرافيس النقل والاستغلال الكبير من قبل أصحاب سيارات الأجرة، في ظل انعدام الرقابة وعدم وضع تعرفة محددة.