ناشطون: إنزالٌ للتحالف قرب البوكمال و(داعش) يعدم عراقيين فيها

سعيد جودت: كلنا شركاء

أكدت مصادر إعلامية قيام التحالف الدولي فجر اليوم الأربعاء (17 أيار/مايو)، بإنزال على أحد مواقع تنظيم “داعش” قرب مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، أسفر عن اختطاف عدد من عناصر التنظيم.

وأفادت صفحة “فرات بوست” على “فيسبوك” بأن قوات التحالف الدولي نفّذت إنزالاً بواسطة مروحيات قرابة الساعة الثانية فجر اليوم في بادية السيال (مبنى شركة الصفا الذي يتخذه تنظيم “داعش” مقرا له) بالقرب من سكة القطار في ريف البوكمال، ودارت اشتباكات بين عناصر التنظيم المتواجدين في المبنى والقوات المهاجمة قرابة النصف ساعة، لتغادر بعدها الطائرات.

ونشر المصدر صورة لما قال إنها قنابل ضوئية ألقتها قوات التحالف أثناء عملية الإنزال في ريف البوكمال، وأكد أن العملية أسفرت عن تدمير سيارتي دفع رباعي للتنظيم، وخطف عدد من عناصره.

كما استهدف طيران التحالف الدولي أمس سيارة من نوع “فان” لتنظيم داعش في بلدة بقرص بريف دير الزور، ما أدى إلى مقتل أربعة عناصر للتنظيم كانوا داخل السيارة.

وأكدت “فرات بوست” قيام تنظيم “داعش” بإعدام أربعة عراقيين في مدينة البوكمال أمس، بتهمة التعامل مع التحالف الدولي، وهم من أهالي مدينة راوة العراقية. هم: (سعد موفق حمادي ختلان الراوي، هيثم موفق حمادي ختلان الراوي، عبد الرحمن موفق حمادي ختلان الراوي، محمد سبتي ختلان الراوي).