المعارضة تطرح عشرات الأسئلة بشأن آلية (دي ميستورا)

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أعدّ وفد المعارضة في جنيف مذكرة تتضمن عشرات الأسئلة بشأن مقترحات المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، وأبدى الوفد مخاوفه من تأثّر المبعوث بالطرح الروسي، وقال إنه سيقدم وثيقتين عن وضع المعتقلين ورفض الدور الإيراني.

وجاء ذلك عقب إنهاء الوفد مشاوراته بشأن مقترحات دي ميستورا، والتي تتعلق بتشكيل آلية استشارية بشأن القضايا الدستورية والقانونية خلال المرحلة الانتقالية.

وأفاد موقع “الجزيرة” بأن وفد المعارضة أعدّ مذكرة تتضمن عشرات الأسئلة الاستفسارية عن عدد من النقاط التي تضمنها اقتراح دي ميستورا، ولا سيما ما يتعلق بتنظيم الآلية الاستشارية لمؤتمر للحوار الوطني.

ونقل الموقع عن المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات، رياض نعسان آغا، خشيته أن يكون دي ميستورا متأثراً بالطرح الروسي.

وأكد نعسان آغا أن وفد المعارضة سيقدم قبل نهاية الجولة السادسة من المفاوضات وثيقتين للمبعوث الدولي، تتعلق الأولى بوضع المعتقلين في سجون النظام، أما الثانية فتتعلق برفض المعارضة أي دور لإيران في سوريا.

وسيلتقي وفد المعارضة غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي مساء اليوم، في وقت يُنتظر أن يقدم وفد النظام رده على مقترحات دي ميستورا.

وأشارت “الجزيرة” إلى حصولها على وثيقة تخص الآلية التشاورية المقترحة، التي تنص على ضمان غياب أي فراغ دستوري أو قانوني في أي مرحلة انتقالية، وأن يترأس الآلية مكتب المبعوث الدولي مستعيناً بخبراء، إضافة إلى خبراء قانونيين تسميهم الحكومة والمعارضة المشاركتان في مباحثات جنيف.