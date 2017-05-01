القوى العاملة في حي القدم الدمشقي: متمسكون بالأرض ونرفض التهجير

وليد الأشقر: كلنا شركاء

نفت القوى العاملة في حي القدم الدمشقي، اليوم الأربعاء (17 أيار/مايو)، الإشاعات التي يتم تداولها حول إجراء مفاوضات مع النظام لتهجير أهالي الحي، مؤكدة تمسكها بالأرض ورفضها التهجير.

وأفاد بيان وقعت عليه القوى العاملة في حي القدم، ونشره المجلس المحلي في الحي، اليوم الأربعاء على حسابه في “فيسبوك”، بأن “الإشاعات التي يتناقلها الناس” منفية، داعية إلى عدم قبول أي خبر إلا من مصدر مسؤول وجهة رسمية للحي.

وأكدت “موقفنا الثبات والتمسك بالأرض ورفض التهجير، والتمسك بالجماعة وتقديم المصلحة العامة وتغليبها على مصلحة الأفراد والمناطق”.

وكانت مصادر موالية للنظام قالت إن مفاوضاتٍ تجري هذه الأيام بين قوات النظام وكتائب الثوار التي تسيطر على حي القدم تقضي بخروج من يرغب المقاتلين مع عائلاتهم إلى الشمال السوري، على غرار ما جرى في اتفاقات المصالحة السابقة في محيط العاصمة.

وينصّ الاتفاق المبدئي، بحسب صحيفة “الوطن” الموالية، على بقاء من يرغب “بتسوية وضعه داخل الحي”، ولفت المصدر إلى السماح ببقاء الراغبين داخل الحي، وأن الاتفاق يعتمد هذه المرة على تقسيم الحي إلى قطاعات لتسهيل إنجاز بقاء الأهالي داخله، على ألا يشمل مقاتلي تنظيم “داعش” الذي يسيطر على أجزاء من الحي بجانب حي العسالي المجاور، الذي لم يذكر المصدر مصيره.