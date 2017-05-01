مصرع مصورٍ حربيٍ مرافقٍ لميليشيات (النمر) شرق حلب

سعيد جودت: كلنا شركاء

نعت مصادر إعلامٍ موالية، الأربعاء (17 أيار/مايو)، مصوراً حربياً مرافقاً لميليشيات العميد في قوات النظام “سهيل الحسن” الملقب بـ (النمر)، خلال المواجهات مع تنظيم “داعش” في ريف حلب الشرقي.

وتلقت ميليشيات (النمر) اليوم خسارة كبيرة على يد تنظيم “داعش” شرق حلب، حيث أفادت صفحات موالية للنظام، بمقتل المصور الحربي “خليل إسماعيل”، برفقة عدد من عناصر وقادة ميليشيات (النمر)، بينهم قائد مجموعات اقتحام ميليشيا (الفهود)، والمقرب من “سهيل الحسن” (النمر)، “علي حسن دلة”، خلال المعارك الدائرة مع التنظيم شرق حلب.

كما نعت صفحة “شهداء طرطوس مصدر العز والفخار” الموالية، عنصران من قوات النظام من أبناء طرطوس، قالت إنهما لقيا مصرعهما في معارك ريف حلب الشرقي اليوم، وهما (أحمد محمود عاقل من قرية البصيصة/طرطوس، أحمد محمود دغيم من قرية المسحب/صافيتا).

وتخوض قوات النظام وميليشياته معارك مستمرة في ريف حلب الشرقي، حيث أفاد موقع “الوطن أون لاين” الموالي، بسيطرة قوات النظام وميليشياته اليوم على قريتي (جراح كبير، والدروبيه)، في محيط مطار الجراح العسكري شرق حلب، بعد اشتباكات مع تنظيم “داعش”.