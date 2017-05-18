(دي ميستورا) يسحب مقترحه بشأن آلية تشاورية للدستور

كلنا شركاء: رصد

أكد وفد المعارضة إلى مفاوضات جنيف، أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستفان دي ميستورا، سحب مبادرته حول تشكيل آلية تشاورية لنقاش الدستور.

ونقل موقع “الجزيرة” عن المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات، سالم المسلط، قوله إن المعارضة أثارت الكثير من الملاحظات على المبادرة التي قدمها دي ميستورا أمس الثلاثاء، بعد اجتماعات مكثفة لأعضاء الوفد.

وأشار إلى أن المبادرة تتضمن بنوداً لا يمكن أن تكون صالحة، موضحاً أن الدستور يجب أن يضعه الشعب السوري في دمشق.

وعمّا إذا كان رفض المعارضة للمبادرة هو الذي دفع دي ميستورا لسحبها، قال المسلط إن الأسباب غير معروفة، لكن المعارضة هي الطرف الوحيد الذي رفضها، وبالتالي فلا يمكن أن تمر.