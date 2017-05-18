بمشاركة 52 لاعباً… سباق جريٍ للمرة الأولى في ريف درعا الشرقي

إياس العمر: كلنا شركاء

أُقيم يوم الثلاثاء 16 أيار/مايو، سباق جريٍ لمسافة 3 كم في ريف درعا الشرقي، برعاية الهيئة السورية للرياضة والشباب، وبمشاركة العشرات من أبناء محافظة درعا، حيث يعتبر السباق الأول من نوعه في المنطقة.

وقال لاعب نادي (شعلة درعا)، أبو الياس البلد، إن السباق ضم 52 متسابقاً من أندية ريف درعا الشرقي، وهي (المسيفرة ـ السهوة ـ نصيب ـ شعلة درعا ـ الحراك ـ المتاعية ـ كحيل ـ بصرى الشام ـ صيدا ـ خربة غزالة ـ ام المياذن ـ الصورة ـ الكرك)، بالإضافة لمشاركة منظمة (إيثار)، وحضور ممثلين عن الفاعليات المدنية والثورية بريف درعا الشرقي.

وأضاف أبو الياس في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن لاعب نادي المسيفرة (محمود الإبراهيم) حل بالمرتبة الأولى، بعد أن قطع مسافة السباق بـ 11 دقيقة و19 ثانية، متقدماً على لاعب نادي السهوة (مصطفى مرزوق) الذي قطع مسافة السباق بزمن 11 دقيقة و29 ثانية.

وأشار إلى أن سباقاً مماثلاً سيجري الأربعاء 17 أيار/مايو في ريف درعا الغربي، وذلك استكمالاً لنشاطات الهيئة السورية للشباب والرياضة.

وأوضح أبو الياس أن الرياضة في الأحياء المحررة من درعا البلد شهدت انتكاسة كبيرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في ظل الحملة العسكرية لقوات النظام على تلك الأحياء، والقصف الجوي الروسي الذي تعرضت له، مشيراً إلى أن معظم لاعبي نادي (شعلة درعا) انتقلوا من الملاعب إلى جبهات القتال للدفاع عن أحيائهم.

وأكد مقتل 10 من لاعبي نادي (شعلة درعا) خلال الفترة الماضية، وهم (علاء مسالمة ـ خالد مسالمة ـ عمر أبو نبوت ـ عيسى اكراد ـ محمود مسالمة ـ أنس اكراد ـ نضال برماوي ـ حسن مسالمة ـ أدهم عماره)، بالإضافة لإصابة عدد آخر من لاعبي النادي، معظمهم على جبهات القتال مع قوات النظام والميلشيات الموالية له.