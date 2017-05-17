إلهام شاهين تحتفل في دمشق على أجساد السوريين

معتصم الطويل: كلنا شركاء

وصل يوم الثلاثاء الماضي 17 أيار/مايو، وفدٌ فنيٌ وإعلاميٌ مصريٌ إلى دمشق، للمرة الأولى منذ 6 سنوات، للمشاركة في الاحتفال بعيد الفن السوري الذي يجري وسط الجرائم التي يمارسها النظام.

ويضم الوفد كلًا من الفنانين (فاروق الفيشاوي وإلهام شاهين)، والإعلامية (بوسي شلبي)، والمخرج (عمر عبد العزيز)، والمخرج والمنتج السينمائي (محسن فودة).

ونشرت شاهين تدوينة على حسابها في “إنستغرام”، جاء فيها: “يا رب السلام والأمان لجميع الشعوب، أهدي كلمات من قلبي للشعب السوري الكريم، عاشت سوريا الحبيبة وعاشت مصر أم الدنيا”.

وأضافت في تعليقها علة مقابلتها على قناة “سما” المقربة من النظام: “صباح الخير من سوريا الحبيبة، سعيدة جداً بهذا اللقاء، الله يحفظ سوريا وترجع مثل الأول وأحسن، يا رب السلام والأمان لشعب سوريا”.

وتم أمس الأربعاء تكريم شاهين في دار الأوبرا بدمشق من قبل نقابة الفنانين السوريين، ونشرت شاهين صورة لتكريمها، علّقت عليها قائلة: “شكراً على تكريمي من نقابة الفنانين بسوريا الحبيبة، أشكركم جداً، شكراً زهير رمضان نقيب الفنانين”.

وتأتي زيارة الوفد الفني المصري لسوريا بعد سيطرة النظام على أحياء من دمشق كانت تسيطر عليها كتائب الثوار، وأبرزها القابون.

وهي ليست المرة الأولى التي تعلن فيها إلهام شاهين المعروفة بمواقفها الموالية للنظام، موقفها من الأحداث في سوريا، حيث باركت في وقت سابق ما أسمته انتصار “الجيش السوري” في حلب الشرقية.

وقالت شاهين في اتصالٍ مع قناة “سما” منتصف كانون الأول/ديسمبر، وعقب انسحاب كتائب الثوار من حلب الشرقية، إنها سعيدة بـ “عودة حلب تحت سيطرة الجيش السوري”. ووجهت رسالةً إلى ما أسمته “الجيش السوري” الذي أثبت أنه “جيش قوي صمد كل هذه السنوات… وربنا سينصركم على كلّ من يمولوا الإرهاب ويصدرونه للعالم”، مضيفة إلى أن “النصر النهائي قريب”.

وسبق زيارة الوفد الفني المصري لسوريا بأيام، قيام الفنانة السورية المقيمة في مصر رغدة بزيارة لمطار كويرس العسكري في حلب، حيث جلست ما يقارب 6 ساعات مستمعة لعناصر قوات النظام من حامية المطار.