تضاعف أسعار الأدوية في درعا

كلنا شركاء: إياس العمر

أصدرت وزارة الصحة في حكومة النظام مؤخراً قراراً برفع أسعار عشرات الأصناف الدوائية بنسبٍ وصلت إلى الضعف في بعض الحالات، الأمر الذي انعكس على الفور على أسعار الأدوية في مناطق سيطرة الثوار.

الصيدلاني في درعا أبو عبد الله الزعبي قال إن الارتفاع على أسعار الأدوية في المناطق المحررة تراوح بين 50 في المئة و200 في المئة.

وأوضح الزعبي لـ “كلنا شركاء” أن مسكن البروفين (شراب) ارتفع من 250 ليرة سورية إلى 650 ليرة سورية، و أما علبة حبوب المسكن (البنادول) فارتفعت من 400 ليرة سورية إلى 600 ليرة سورية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مضادات الإسهال بنسبة الضعف.

حليب الأطفال طالته أيضاً زيادة الأسعار، فارتفع سعره من ثلاثة آلاف ليرة سورية في المناطق المحررة إلى أربعة آلاف، بحسب الصيدلاني.

وحول أسباب ارتفاع أسعار الأدوية في المناطق المحررة بهذا الشكل، قال الزعبي إن سوق الأدوية في هذه المناطق يعتمد على التهريب، من قبل الميلشيات الموالية للنظام، وفق نسبة محددة تتراوح بين 35 في المئة و 150 في المئة، حسب نوع الدواء والشركة المصنعة له.