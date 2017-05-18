رئيس المجلس الوطني الكردي: (ب ي د) يصرّ على إنهاء الحياة السياسية في مناطق سيطرته

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قال رئيس المجلس الوطني الكردي “إبراهيم برو” إن المناطق ذات الغالبية الكردية شمال سوريا تواجه بسبب سياسات حزب العمال الكردستاني (بي كا كا) أزمة سياسية، مؤكداً أن الأسلحة التي استلمها حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) من التحالف الدولي، يستخدمها ضد أعضاء المجلس الوطني.

وأضاف برو في حديث مع وكالة “باسنيوز” الكردية إن “الأسلحة التي استلمها (ب ي د) من التحالف الدولي، يستخدمها ضد أعضاء المجلس، فلا يمر يوم في (غرب كوردستان) إلا وتختطف فيه مجاميع مسلحة مجهولة الهوية قياداتنا و أعضائنا”.

وقال أيضاً إن “هذه التصرفات تذكرنا بسياسات النظام، لكنها هذه المرة تنفذ عن طريق الكرد”.

وأشار برو، إلى أن العمال الكردستاني يعمل على شق الصف الكردي في وقت يطالب فيه العالم بوحدة الشعب الكردي، وأردف بالقول: “العمال الكردستاني فشل في إدارة غرب كوردستان ويعمل على تدميره من خلال حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يتلقى الأوامر من قنديل (معقل العمال الكردستاني في تركيا)”، مضيفا أن حزب العمال دمر شمال كوردستان (كوردستان تركيا)، ويريد الآن أن يتدخل في “جنوب كوردستان” أيضا.

وكشف رئيس المجلس الوطني الكردي أن معتقلي المجلس لدى (ب ي د) تعرضوا إلى التعذيب والتهديد، معاتباً التحالف الدولي والولايات المتحدة الأميركية بالقول: “لا يمكن أن تستمر ديكتاتورية العمال الكردستاني في غرب كوردستان بحجة الحرب على الإرهاب”.

وكان برو، قال قبل أيام إن “حزب الاتحاد الديمقراطي يهدف إلى إرغام المجلس على الاعتراف بإدارتهم بهدف التغطية على فشلهم في إدارة كوردستان سوريا”. مشدداً على أن “حزب الاتحاد الديمقراطي يستمر في أعماله الترهيبية ويصر على إنهاء الحياة السياسية في كوردستان سوريا”.