(داعش) يعلن سيطرته على بلدتين مواليتين في حماة والنظام ينفي

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلنت وكالة أعماق المقربة من تنظيم “داعش” عن سيطرة مقاتليه على بلدتي عقارب الصافي والمبعوجة ذواتا الغالبية الموالية للنظام في ريف حماة الشرقي، فيما نفت وسائل إعلام النظام ذلك.

وأوردت في بيانٍ مقتضبٍ لها ظهر اليوم الخميس (18 أيار/مايو) أن التنظيم سيطر على البلدتين الواقعتين قرب مدينة السلمية، عاصمة الريف الشرقي لحماه، التي شهدت استنفاراً لقوات النظام وميليشياته خوفاً من هجومٍ للتنظيم عليها.

إلى ذلك، أشارت الوكالة المقربة من التنظيم أنّه هاجم أيضاً بلدتي الصبورة المجاورة، دون أن تؤكد السيطرة عليها.

وكانت مصادر موالية تحدثت اليوم عن ارتكاب التنظيم مجزرة في بلدة عقارب الصافي، مشيرةً إلى وجود نساءٍ وأطفالٍ بين الضحايا، فيما نشرت أسماء العشرات من قتلى ميليشيات النظام الذين سقطوا قتلى وجرحى جراء الاشتباكات هناك.

* نفيٌ قاطعٌ

وفي المقابل، نفت وسائل إعلامٍ مواليةٍ للنظام أن يكون التنظيم سيطر على أيّ منطقةٍ في ريف حماة الشرقي مؤكدةً سقوط 13 قتيلاً على الأقل من عناصر تنظيم “داعش” خلال الهجوم، كما نفت صحيفة الوطن الموالية الأنباء التي تحدثت عن قطع “داعش” للطريق المؤدي إلى حلب عبر خناصر، وهو شريان النظام الوحيد إلى حلب وريفها.

* 27 قتيلاً في (التيفور)

في السياق أيضاً، أعلن تنظيم “داعش” عن شنّه هجوماً بسيارةٍ مفخخة على مواقع قوات النظام قرب مطار التيفور العسكري الذي يضم جنوداً روس. وأكد التنظيم مصرع 27 عنصراً من قوات النظام وتدمير عرب “بي إم بي”، في منطقة (منوخ) الواقعة شمال المطار العسكري في ريف حمص الشرقي.