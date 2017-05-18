سدّ الفرات تحت السيطرة ومخاوف انهياره تتلاشى

سعيد جودت: كلنا شركاء

قالت “مجموعة مهندسي سد الفرات” إن العناصر الفنية العاملة في محطة سد الفرات نجحت بفتح إحدى البوابات وأصبح السدّ تحت السيطرة.

وأضافت المجموعة في بيانٍ لها اليوم الخميس (18 أيار/مايو) أن الفنيين أعادوا تأهيل الرافعة الإطارية الخاصة بالتحكم ببوابات مفيض سدّ الفرات، ورفعوا البوابة رقم “6” لتمرير المياه من البحيرة التي بلغ منسوب المياه فيها قبل رفع البوابة إلى 303,77سم.

وأضاف البيان: “نستطيع الآن القول إن سدّ الفرات مائياً أصبح تحت السيطرة ولم يعد هناك من خوف من ارتفاع منسوب المياه في بحيرته”.

في الوقت نفسه، شددت المجموعة على خطورة وضع المحطة الكهرمائية وارتفاع منسوب المياه داخل المبنى، مطالبةً الجميع باتخاذ كل ما يلزم من إجراء لنزح المياه وإعادة تأهيل المحطة.

وكانت الميليشيات المنضوية في تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أعلنت قبل نحو أسبوعٍ سيطرتها على مدينة الطبقة وسد الفرات بعد انسحاب تنظيم “داعش”، وكان جسم السدّ تعرض لأضرار جسيمة جراء غاراتٍ من التحالف الدولي إبان سيطرة التنظيم عليه.

فيديو: لحظة فتح إحدى بوابات سدّ الفرات

.