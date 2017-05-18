المسلط: الشعب السوري لا يريد مناقشة دساتير تكتب في طهران وموسكو

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أكد المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات، سالم المسلط، اليوم الخميس (18 أيار/مايو)، أن “الشعب السوري لا يريد مناقشة دساتير تكتب له في طهران وموسكو”.

جاء في حوار أجرته وكالة “الأناضول” التركية، على هامش مفاوضات “جنيف 6″، أشار خلاله المسلط إلى أن “الهيئة العليا ناقشت في اجتماع خاص لها، ورقة دي ميستورا المتعلقة بالدستور، وهي بصدد إعداد رد عليها بعد دراسة معمقة”. وأردف “يجب أن نكون حذرين تجاه كل كلمة واردة فيه”.

وأكد أن وفد المعارضة “تفاجأ بهذه الورقة، التي لم يبلغنا بها دي ميستورا مسبقاً (…) ولو أخبرنا بها من قبل لكنا أتينا إلى هنا (جنيف) والرد معنا، اختصاراً للوقت”.

وحول مفاوضات “جنيف 6″، لفت المسلط إلى أن “الجولة الحالية تمتد لمدة 4 أيام، وهذه مدة قصيرة ولا تكفي لمراجعة كاملة لورقة مثل هذه تتعلق بالدستور، تحتاج لمزيد من الشرح والتفسير”. ورأى أن “بحث دستور دائم لسوريا له مكان آخر غير جنيف (لم يحدده)، ونحن لا نريد ولا نقبل باتفاق يتم تحت مظلة إيران وروسيا”.

وشدد أن “الأتراك لهم الموقف المشرف مع القضية السورية، وكون تركيا طرف ضامن في مفاوضات أستانة، شجّعنا على المشاركة، ولكن في النهاية كان واضحاً لهم ولنا أن الحل ليس في أستانة (…) الحل يمكن أن يكون في جنيف ولكن ليس في جولة من 4 أيام”.

ونوه إلى أنه “لو أنجزت هيئة الحكم الانتقالي، فإن ذلك سيشجع الجميع لبحث كل الملفات المتعلقة بالدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب (…) نحن نريد أن ننجز تشكيل هيئة الحكم الانتقالي بصلاحيات كاملة دون وجود رئيس النظام بشار الأسد، لا في المرحلة الانتقالية ولا في مستقبل سوريا”.

وذكّر المسلط بـ “وجود ملفات إنسانية يجب التطرق إليها مثل ملف المعتقلين والتهجير القسري، والجرائم الأخرى التي على الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤولياتها تجاهها”.