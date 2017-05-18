فيلق الرحمن يطلق سراح المسعفين المعتقلين في الغوطة الشرقية

وليد الأشقر: كلنا شركاء

أُطلق فيلق الرحمن أمس الأربعاء 17 أيار/مايو، سراح 9 مسعفين، كان قد اعتقلهم على أحد حواجزه في الغوطة الشرقية يوم الإثنين الماضي.

وأفادت تنسيقية مدينة دوما، بأنه تم أمس الإفراج عن كادر منظومة “شام الإسعافية”، والمكون من تسعة مسعفين، بالإضافة لاسترجاع سيارة الإسعاف التي كانت تقلهم.

وكان قد أطلق ناشطون يوم الثلاثاء 16 أيار/مايو، حملةً تحت عنوان (أطلقوا المسعفين المحتجزين)، للضغط على فيلق الرحمن، لإطلاق سراح المسعفين المعتقلين، بعد أن أعلنت منظومة “شام الإسعافية”، إيقاف عملها في جميع مدن وبلدات الغوطة الشرقية، على خلفية تعدّي فيلق الرحمن على 9 مسعفين من طاقمها، واعتقالهم بتهمة الانتماء لجيش الإسلام، وذلك على حاجز ابن تيمية الفاصل بين مدينة عربين وبلدة بيت سوى.