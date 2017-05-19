صلاح بدرالدين: عن (فصلة يوسف) وأمور أخرى

صلاح بدرالدين: كلنا شركاء

كنت ومازلت أعتقد أن سلطة – ب ي د – تستخدم مسالة ( الاعتقال واطلاق السراح ) وسيلة دعائية من جهة ومحاولة في تحويل أنظار الناس عن القضايا المصيرية وفي مقدمتها مواجهة النظام وأعوانه وهي من بينهم لذلك لست مع مواكبة ( اعتقل فلان وتحرر فلان ووو ) واعتبارها الشغل الشاغل والقضية الوحيدة كما تسعى اليه سلطة الأمر الواقع أما مايتعلق الأمر باعتقال المناضلة الوطنية الأبية السيدة فصلة يوسف فلايجوز السكوت عليه لأنها الرمز النسائي المميز لحركتنا الوطنية الكردية سليلة خويبون والحزب الديموقراطي الكردستاني ( حزب أبو أوصمان ود ظاظا ) وكونفرانس الخامس من آب والحراك الثوري المشارك بالانتفاضة السورية والتصدي لدكتاتورية أتباع قيادة – قنديل – المغامرة فالحرية لفصلة يوسف وكل المعتقلين المخطوفين .

2 –

هناك ( معارض ) مغمور خرج أيام زمان على حزبه ( الشيوعي ) لمصلحة البعث الحاكم مثل كثيرين نجدهم الآن ( معارضون ) والموما اليه شهير بقوة حاسة الشم لديه ومن أين يؤكل الكتف ولاتتوفر فيه شروط ( الشخص الأول والثاني والثالث ) في أية مؤسسة لذلك فهو يزاول مهنة التطبيل لهذا والتنظير لذاك يتلاعب بالمبادىء ان قضت مصلحته يبيع أصدقاءه بأبخس الأثمان صفق طويلا للاخوان المسلمين وصار كاتبا لوجيه القبيلة يمتدح من يعرف أصول الدفع يختبىء في الزوايا ويظهرعند قدوم رئيس جديد ( للائتلاف ) ليعرض خدماته بحسن النية ليعلقه بصنارته ثم ينقلب عليه بسهولة ياله من منافق مخادع فمن هو ياترى ؟

3 –

قبل ستة أعوام وخلال اكتمال الانتفاضة الوطنية السورية السنة الأولى من عمرها لم تكن هناك حاجة للتمييز بين مصطلحات ( الانتفاضة والثورة والمعارضة ) فكل منتفض وكل متظاهر محتج وكل تنسيقية شبابية معلنة أو قيد الانشاء والتفعيل وكل جندي حر مقاتل مدافع وكل ضابط أو ضابط صف ملتحق بصفوف الشعب وكل مثقف وكاتب ومفكر ومناضل وطني يكتب ضد الاستبداد وكل اعلامي أو صحافي يناصر خصوم النظام ويدعو الى التغيير وكل فرد من سكان المدن والريف وكل ناشطة وناشط في صفوف الشعب وكل مواطن سوري عربيا كان أم كرديا أم تركمانيا أم مسلما أم مسيحيا يتمنى الخلاص وينشد الحرية نعم كل واحد من هؤلاء كان يستحق أن يطلق عليه صفة الثائر اوالمعارض من دون حرج لأن الجميع التزموا بصدق وعفوية بالهدف الأساسي وهو اسقاط الاستبداد واجراء التغيير الديموقراطي السلمي .

4 –

لست في وارد الدفاع عن صلاح الدين الأيوبي الذي لعب دورا كبيرا في تاريخ شعوب المنطقة قبل أكثر من ثمانية قرون وواكبه وكتب عن سيرته الحربية والانسانية والأخلاقية وفتوحاته وعدالته ثلاثة من أهم المؤرخين في زمانه وهم عرب وليسوا كردا وتناول تفاصيل حقبته بشكل ايجابي آلاف الكتاب وعلماء التاريخ من أهل المنطقة ومن الأجانب وأخرهم كان كتاب الأمريكي ( جيمس روستون الابن ) – 2002 – حول صلاح الدين وترجمه د رضوان السيد فقط وبحسب معرفتي بعض الكتاب ( الشيعة ) حاولوا تشويه سيرته بدافع مذهبي ومن خلال تسييس التاريخ لن أدخل التفاصيل فلست مؤرخا ولكن الرجل كان ومازال في عداد الرموز الذين وحدوا شعوب المنطقة وخصوصا الكرد والعرب تجاه العدوان الخارجي وهذا كاف للحقد عليه من جانب الأشرار .

5 –

بحسب صحيفة – نيويورك تايمز – الواسعة الاطلاع هناك مقايضة لاطلاق يد – ب ك ك – في سوريا وضربه في العراق حتى طرده وفي ذات السياق أكد وزير الدفاع الأمريكي بأنهم سيطمئنون تركيا حول موضوع السلاح الممنوح لقوات – ب ي د – ضمن – قسد – وفي الموضوع نفسه يؤكد القيادي في – ب ك ك – رزا آلتون بأن من يسيطر على الرقة سيسيطر على سوريا بالكامل فهل مايجري انتقال القوى العسكرية الباقية في جبال قنديل مع القيادات الى مناطق سورية ؟ وهل مايجري الحديث عنه جزء من المقايضة ؟ خاصة وأن المسالة تعني أطرافا عديدة بينها اقليم كردستان والعراق وسوريا وايران وتركيا ومصير كرد سوريا وحركتهم الوطنية .