(أحرار الشام) و(جبهة الأصالة والتنمية) تخليان مقراتهما في جرابلس

عبادة الشامي: كلنا شركاء

بدأت حركة أحرار الشام الإسلامية، وجبهة الأصالة والتنمية، يوم الخميس 18 أيار/مايو، بنقل مقراتهما إلى خارج مدينة جرابلس في ريف حلب الشمالي.

وقال مصدر مطلع إن قرار الحركة بمغادرة المدينة وإنشاء مقرات عسكرية على أطرافها أتى على خلفية اقتتال جرى بين فصيلي أحرار الشرقية وفرقة السلطان مراد في المنطقة، سقط خلاله ثلاثة قتلى.

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، في حديث لـ (كلنا شركاء) “تسعى الحركة لتكون قدوة لبقية الفصائل في مسألة إخلاء جرابلس من أي مقر عسكري”.

ومن جانبها، أعلنت الحركة إخلاءها لمقراتها العسكرية في جرابلس، مبررة ذلك بحرصها على استقرار المدينة وسلامة الأهالي”.

وتابعت في بيان نشرته الخميس، “ندعو إخواننا في بقية الفصائل أن يخطوا نفس الخطوة لما فيه من مصلحة عامة مؤكدة”.

إلى ذلك، أعلنت جبهة الأصالة والتنمية عن إخلاء كل مقراتها العسكرية في المدينة، عقب الخطوة التي بدأتها حركة أحرار الشام.

وقالت (الجبهة) في بيان إنها لبت بذلك دعوة الفصائل التي انسحبت قبلها، داعية “من تبقى من العسكريين في المدينة على أن يسيروا بذات الدرب لما فيه من مصلحة مؤكدة”.