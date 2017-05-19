فصائل ثورية تعلّق مشاركتها في الوفد التفاوضي في جنيف

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

أعلنت ثمانية فصائل عسكرية ثورية، مساء اليوم الخميس (18 أيار/مايو)، تعليق مشاركتها في الوفد التفاوضي الرئيسي في جنيف.

وجاء ذلك في بيان وقّعت عليه ثمانية فصائل ثورية، نشره فيلق الشام على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وعللت الفصائل الموقعة على البيان سبب تعليق مشاركتها، بعدم وضوح المرجعية والتخبط في اتخاذ القرار، وعدم وجود استراتيجية تفاوضية، والعلاقة بين الهيئة العليا للمفاوضات وبين الوفد المفاوض الرئيسي التي لا تصب في مصلحة الثورة، بحسب البيان.

والفصائل التي وقعت على البيات هي:

فرقة السلطان مراد

فيلق الشام

جيش الثورة

جيش اليرموك

ركة تحرير الوطن

تحالف قوات الجنوب

جيش أحرار العشائر

الجبهة الشامية