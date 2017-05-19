إيران تعترف بوجود أكثر من ألفي عسكري نظامي تابعين لها في سوريا

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كشفت ايران عن وجود أكثر من ألفي عسكري ايراني نظامي في سوريا ، يشاركون في دعم الأسد ، و ذلك بعد تحديدها مراكز انتخابية في خمس محافظات ، تحضيراً للانتخابات الرئاسية في ايران يوم الجمعة .

و قال سفير ايران في دمشق جواد تركابادي، وقال تركابادي إن المراكز الانتخابية في سورية عددها خمسة مراكز في خمس محافظات، ففي دمشق وريفها ستتوزع صناديق الاقتراع على مقر السفارة وفي مناطق السيدة زينب والسيدة رقية ومدرسة المحسنية وفي حي الأمين، إضافة إلى مراكز في محافظات حمص وحلب واللاذقية.

وكشف تركابادي أن عدد الناخبين الإيرانيين في سورية “هو 2000 ناخب ونيف”، بمن فيهم أبناء الجالية المقيمين والزائرين والعسكريين الإيرانيين العاملين في سورية، مشددا على أن قوات الأسد هي من ستقوم بحماية المراكز الانتخابية وليس العسكريين الإيرانيين.