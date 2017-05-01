لأول مرة.. عسكريون في قوات النظام وإسرائيليون يتنافسون في روسيا!

كلنا شركاء: روسيا اليوم

أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب العسكرية الدولية في روسيا عن توسيع قائمة المشاركين في هذه المسابقة لتضم لأول مرة عسكريين من قوات النظام وإسرائيل.

وأوضحت اللجنة أن الدول التي ستشارك في المسابقة لأول مرة هي إسرائيل وفيجي وجنوب افريقيا وأوزبكستان وأوغندا ولاوس وسوريا.

وكانت روسيا قد دعت 73 دولة للمشاركة في الألعاب التي ستجري في الفترة من 29 يوليو-12 أغسطس في 22 ميدانا عسكريا في روسيا وبيلاروس وأذربيجان وكازاخستان والصين.

ومن بين المسابقات التي تشملها الألعاب، عمليات الإنزال الجوي، و”بياتلون الدبابات”، والقنص، والمطبخ العسكري، والطب العسكري، ومسابقة رجال الشرطة العسكرية، و”رالي” السيارات العسكرية، والمسابقة بين أطقم إدارة الطائرات المسيرة، ومسابقة شرطة المرور العسكرية.