الحكومة المؤقتة تنتخب مجلساً محلياً لمحافظة الرقة

وليد غانم: كلنا شركاء

انتخبت الحكومة السورية المؤقتة مجلساً محلياً لإدارة الرقة مكوناً من رئيس لمجلس محافظة الرقة ونائب الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي البالغ عددهم 10 أعضاء.

وأقيمت الانتخابات يوم الأربعاء في ممثلية الحكومة السورية المؤقتة في مدينة غازي عينتاب بحضور رئيس الحكومة السورية المؤقتة الدكتور “جواد أبو حطب” والأمين العام للحكومة السورية المؤقتة ومدير المجالس المحلية.

ولفتت الحكومة في بيانٍ لها إلى أنّ الانتخابات كانت “ضمن أجواء ديمقراطية نزيهة تمخضت عن انتخاب رئيس لمجلس محافظة الرقة ونائب الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي”.

وأوضح رئيس مجلس محافظة الرقة المنتخب “سعد شويش” أن المجلس سينتقل إلى داخل المدينة “بعد تحريرها على يد قوات الجيش السوري الحر”، وسيشارك كل أبناء الرقة في إدارة المدينة بالشكل الصحيح، وتمنى أن تجري الانتخابات القادمة داخل مدينة الرقة نفسها.

من جانبه، بين رئيس الحكومة السورية المؤقتة “جواد أبو حطب” أن كل مدينة في سوريا لها وضعها الخاص وأن ما تشهده محافظة الرقة اليوم من اعتداءات متكررة من داعش وحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) يضع الجميع أمام مسؤولياته لخدمة أهل هذه المنطقة متمنياً أن يكون لهذا المجلس دور فاعل في هذه المرحلة الصعبة.

وقال الأمين العام للحكومة السورية المؤقتة إن “المهام الملقاة على عاتق المحافظة في الوقت الحالي كبيرة، وهي تمثل جميع أبناء الرقة، وأضاف أن الرقة هي لأبنائها السوريين وليست لأحد آخر”.