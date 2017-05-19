تركيا تدعو إلى رحيل المنسق الأميركي للتحالف الدولي ضد (داعش)

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دعا وزير الخارجية التركي (مولود تشاوش أوغلو)، أمس 18-أيار/مايو إلى رحيل المنسق الأميركي للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق (بريت ماكغورك) متهماً إياه بدعم المقاتلين الأكراد في سوريا والانفصاليين الأكراد على الأراضي التركية.

وقال أوغلو في مقابلة مع شبكة (ان تي في) :”سيكون من الجيد لو تم استبداله”، مؤكداً أن ماكغورك يدعم بوضوح مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا وانفصاليي حزب العمال الكردستاني في تركيا، المجموعتان اللتان تعتبرهما أنقرة “إرهابيتين”.

تأتي تصريحات الوزير التركي (أوغلو)، بعد لقاء جرى بين الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” ونظيره الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” في واشنطن يوم الثلاثاء، تعهدا خلاله تعزيز العلاقة الاستثنائية بينهما و (الشراكة الإستراتيجية).