(الاتحاد الديمقراطي) يعتقل سياسياً يحمل الجنسية الألمانية في الحسكة

رزان العمر: كلنا شركاء

اعتقلت قوات الأمن (الأسايش) التابعة لحزب (الاتحاد الديمقراطي) السياسي الكردي (نشأت ظاظا)، بعد مداهمة منزله مساء أمس الخميس في بلدة القحطانية (تربه سبيه) بريف الحسكة و اقتادته إلى جهة مجهولة.

ويحتل “ظاظا” منصباً قيادياً في الحزب الديمقراطي الكوردستاني السوري، ويحمل الجنسية الألمانية، وكان دخل إلى البلاد عن طريق التهريب بسبب منعه من الدخول عبر معبر سيمالكا الحدودي من قبل الأسايش.

وكانت القوى الأمنية التابعة لـ (ب ي د) قد اعتقلت يوم الثلاثاء الماضي 13 قيادياً بارزاً في المجلس الوطني الكردي السوري المعارض، عقب إغلاقها مكتب المجلس بالقوة في مدينة القامشلي، فيما أفرجت عن عدد منهم لا يزال البعض الآخر قيد الاعتقال، بحسب وكالة “باسنيوز” الكردية.

وسبق للميليشيات التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) اعتقلت الشاب شعبان شيخو، ذي الأصول الكردية ويحمل الجنسية الألمانية في مدينة عفرين بريف حلب، وزجّته في أحد معسكرات التجنيد التابعة لها.