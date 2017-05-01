تفاصيل وحقائق حول مجزرة عقارب الصافيِّة في ريف حماه

علي الأمين السويد: كلنا شركاء

تقع قرية “عقارب الصافيّة” إلى الشرق من مدينة السلمية في ريف حماه، وتبعد عنها مسافة 16 كيلومترا، ويبلغ عدد سكانها حوالي 10 آلاف نسمة.

تعتبر قرية عقارب الصافية ذات أغلبية مسلمة سنية، حيث تبلغ نسبتهم حوالي 75 في المئة، وباقي السكان ينتمون إلى الطائفة الإسماعيلية، والطائفة الجعفرية خلافا لتركيبة سكان باقي القرى المحيطة بها والتي هي ذات الأغلبيات الإسماعيلية. وخلافاً لادعاءات داعش بأن القرية ذات غالبية علوية، وهذا ما استدعى الدخول في هذا التصنيف لتوضيحه.

تميزت عقارب الصافية في المنطقة عن مثيلاتها من القرى بوجود نسبة معارضين كبيرة فيها، وقد دخلت في الحراك المدني السلمي منذ بداية الثورة.

في ساعة مبكرة من صباح يوم أمس الخميس (18 أيار/مايو) تسلل عناصر تنظيم “داعش” إلى قرية عقارب الصافية شرق السلمية، على مرأى، ومسمع كتيبة المدفعية التابعة للنظام، التي تمهلت برد الهجوم، و أعطت المتسع الكافي من الوقت للتنظيم كي يرتكب جرائم وُصفت بـ “الفظيعة”.

وماهي إلا ساعة ونيف حتى تم ذبح عشرات المدنيين، ومن بينهم نساء وأطفال مذبوحين على صدور أمهاتهم المنحورة بدورهن، ثم جاءت عناصر النظام تتباكى على الضحايا كما يُظهر شريط تم تصويره لحظة وصول القوات.

وواجهت قوات تنظيم “داعش” مقاومةً من أبناء القرية الذين يمتلكون سلاحاً، بعد أن الشبان بتهريب النسوة إلى أماكن آمنة، ووصول بعض الشباب من قرية صدورة لمؤازرة سكان قرية عقارب الصافيّة، و كانت نتيجة المجزرة المروعة سقوط حوالي 47 قتيلاً وعدداً من الجرحى لم يتم التحقق من عددهم بدقة بعد، وبعضهم مرشح للوفاة بسبب خطورة الإصابات، وفيما يلي قائمة بأسماء القتلى الذين يضمون 15 طفلاً كما يلي:

الطفل ظافر محمد عثمان 2000

الطفلة ميس خالد ديب 2015

الطفل مصطفى احمد مرعي 2014

الطفل خالد احمد مرعي 2013

الطفل سارة عبد الناصر عثمان 2003

الطفل مصطفى خالد ديب 2007

الطفلة روشان شبيب 2014

الطفلة ربى شبيب

الطفل نمر شبيب 2006

الطفل شبيب يحيى شبيب 2002

الطفلة سارة عبد عثمان 2003

محمد عزو عزو

فدوى معروف صيوم

نصر فايز الشعار

اياد نصر نصرة

جعفر زفيق محمد

بسام ديب محمد

خليفة عدنان خلوف

طارق محمد

علي فيصل عرعور

هالة امين عثمان

يحيى شبيب

خلف حسن القطلبي

عامر العبدلله

باسم عنابي

الطفل نور خلف القطلبي 2003

الطفل حسن خلف القطلبي 2005

الطفل معاذ خلف القطلبي 2007

سمر قشمر

الطفل شهاب مناف ابراهيم 2009

خلود ابراهيم

ابراهيم جابر ابراهيم

مناف جابر ابراهيم

كريم حسن صيوم

علي حكمت القطلبي

عمر محمود الحرك

جعفر رفيق محمد

معروف صيوم ابو فريد

بسام اسكندر

جعفر اسكندر

معين عرب

خليفة خلوف

محمد قاسم ابوخضر

راعي مجهول

راعي مجهول

راعي مجهول

راعي مجهول

وهذه قائمة بالمفقودين، وهم من الذين هرعوا لإنقاذ القرية أثناء المعركة، علما أنهم علويون من قرية صبورة ذات الأغلبية العلوية:

شروق محمد عثمان

بسام اسكندر

جعفر (غير معرف)

معين (غير معرف)

خليفة خلوف

كانت المنطقة تعج بالتشكيلات العسكرية، غير أنه و منذ فترة قريبة تمت إزالة كل القطع العسكرية، وتركت المنطقة لتنظيم “داعش” الذي يتهم بتنفيذ تعليمات النظام بدقة متناهية.

وبالرغم من أن مدينة “بري” ذات أغلبية إسماعيلية، وتبعد حوالي 8 كيلومترات عن عقارب الصافية. و قرية صبورة تبعد حوالي 4 كيلو متر جنوبها بأغلبية علوية، وهي خزان الشبيحة الأساسي، فقد تركها تنظيم “داعش” واتجه إلى هذه القرية وارتكب هذه المجزرة الفظيعة والتي أنجزها “داعش” بالذبح مستخدماً السكاكين.

ونتيجة لمقاومة مواطني القرية، سقط كثير من قتلى داعش، ولم يقتل عسكري واحد لنظام بشار الأسد.