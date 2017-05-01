تفاصيل وحقائق حول مجزرة عقارب الصافيِّة في ريف حماه

علي الأمين السويد: كلنا شركاء
تقع قرية “عقارب الصافيّة” إلى الشرق من مدينة السلمية في ريف حماه، وتبعد عنها مسافة 16 كيلومترا، ويبلغ عدد سكانها حوالي 10 آلاف نسمة.
تعتبر قرية عقارب الصافية ذات أغلبية مسلمة سنية، حيث تبلغ نسبتهم حوالي 75 في المئة، وباقي السكان ينتمون إلى الطائفة الإسماعيلية، والطائفة الجعفرية خلافا لتركيبة سكان باقي القرى المحيطة بها والتي هي ذات الأغلبيات الإسماعيلية. وخلافاً لادعاءات داعش بأن القرية ذات غالبية علوية، وهذا ما استدعى الدخول في هذا التصنيف لتوضيحه.
تميزت عقارب الصافية في المنطقة عن مثيلاتها من القرى بوجود نسبة معارضين كبيرة فيها، وقد دخلت في الحراك المدني السلمي منذ بداية الثورة.
في ساعة مبكرة من صباح يوم أمس الخميس (18 أيار/مايو) تسلل عناصر تنظيم “داعش” إلى قرية عقارب الصافية شرق السلمية، على مرأى، ومسمع كتيبة المدفعية التابعة للنظام، التي تمهلت برد الهجوم، و أعطت المتسع الكافي من الوقت للتنظيم كي يرتكب جرائم وُصفت بـ “الفظيعة”.
وماهي إلا ساعة ونيف حتى تم ذبح عشرات المدنيين، ومن بينهم نساء وأطفال مذبوحين على صدور أمهاتهم المنحورة بدورهن، ثم جاءت عناصر النظام تتباكى على الضحايا كما يُظهر شريط تم تصويره لحظة وصول القوات.
وواجهت قوات تنظيم “داعش” مقاومةً من أبناء القرية الذين يمتلكون سلاحاً، بعد أن الشبان بتهريب النسوة إلى أماكن آمنة، ووصول بعض الشباب من قرية صدورة لمؤازرة سكان قرية عقارب الصافيّة، و كانت نتيجة المجزرة المروعة سقوط حوالي 47 قتيلاً وعدداً من الجرحى لم يتم التحقق من عددهم بدقة بعد، وبعضهم مرشح للوفاة بسبب خطورة الإصابات، وفيما يلي قائمة بأسماء القتلى الذين يضمون 15 طفلاً كما يلي:
الطفل ظافر محمد عثمان 2000
الطفلة ميس خالد ديب 2015
الطفل مصطفى احمد مرعي 2014
الطفل خالد احمد مرعي 2013
الطفل سارة عبد الناصر عثمان 2003
الطفل مصطفى خالد ديب 2007
الطفلة روشان شبيب 2014
الطفلة ربى شبيب
الطفل نمر شبيب 2006
الطفل شبيب يحيى شبيب 2002
الطفلة سارة عبد عثمان 2003
محمد عزو عزو
فدوى معروف صيوم
نصر فايز الشعار
اياد نصر نصرة
جعفر زفيق محمد
بسام ديب محمد
خليفة عدنان خلوف
طارق محمد
علي فيصل عرعور
هالة امين عثمان
يحيى شبيب
خلف حسن القطلبي
عامر العبدلله
باسم عنابي
الطفل نور خلف القطلبي 2003
الطفل حسن خلف القطلبي 2005
الطفل معاذ خلف القطلبي 2007
سمر قشمر
الطفل شهاب مناف ابراهيم 2009
خلود ابراهيم
ابراهيم جابر ابراهيم
مناف جابر ابراهيم
كريم حسن صيوم
علي حكمت القطلبي
عمر محمود الحرك
جعفر رفيق محمد
معروف صيوم ابو فريد
بسام اسكندر
جعفر اسكندر
معين عرب
خليفة خلوف
محمد قاسم ابوخضر
راعي مجهول
راعي مجهول
راعي مجهول
راعي مجهول
وهذه قائمة بالمفقودين، وهم من الذين هرعوا لإنقاذ القرية أثناء المعركة، علما أنهم علويون من قرية صبورة ذات الأغلبية العلوية:
شروق محمد عثمان
بسام اسكندر
جعفر (غير معرف)
معين (غير معرف)
خليفة خلوف
كانت المنطقة تعج بالتشكيلات العسكرية، غير أنه و منذ فترة قريبة تمت إزالة كل القطع العسكرية، وتركت المنطقة لتنظيم “داعش” الذي يتهم بتنفيذ تعليمات النظام بدقة متناهية.
وبالرغم من أن مدينة “بري” ذات أغلبية إسماعيلية، وتبعد حوالي 8 كيلومترات عن عقارب الصافية. و قرية صبورة تبعد حوالي 4 كيلو متر جنوبها بأغلبية علوية، وهي خزان الشبيحة الأساسي، فقد تركها تنظيم “داعش” واتجه إلى هذه القرية وارتكب هذه المجزرة الفظيعة والتي أنجزها “داعش” بالذبح مستخدماً السكاكين.
ونتيجة لمقاومة مواطني القرية، سقط كثير من قتلى داعش، ولم يقتل عسكري واحد لنظام بشار الأسد.