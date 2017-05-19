(رياض سيف) يلتقي مايكل راتني ويطالب بدعم الحكومة المؤقتة

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

طالب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، رياض سيف، الجانب الأمريكي بالضغط على روسيا من أجل دعم العملية التفاوضية نحو الأمام للوصول إلى حل سياسي وفق القرارات الدولية، وتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية ليس لبشار الأسد أي دور فيها.

وجاء ذلك في لقاء جمع رئيس الائتلاف وعضوي الهيئة السياسية هادي البحرة وحواس خليل، بالمبعوث الأمريكي مايكل راتني، اليوم الجمعة في جنيف.

ودعا سيف الحكومة الأمريكية إلى دعم الحكومة السورية المؤقتة وطواقمها العاملة في المناطق المحررة، بهدف تقديم الخدمات للسكان وتحسين ظروفهم المعيشية.

وقدم رئيس الائتلاف شرحاً للخطة الرئاسية للمرحلة القادمة، وخطة إصلاح الائتلاف الوطني، ليتمكن من الارتقاء بعمله ولعب دور أكبر في الدفاع عن الثورة السورية وحق الشعب السوري في نيل الحرية والكرامة.

كما تم التأكيد على دور المجلس الوطني الكردي في سوريا وتمثيله في الائتلاف بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، وكذلك التأكيد على أن أي حل سياسي يجب أن ينطلق من التنوع على قاعدة الشراكة الوطنية ووحدة سورية أرضاً وشعباً.

ومن جانبه، قدم راتني التهنئة للهيئة الرئاسية الجديدة، وأكد أنهم مهتمون بالعملية السياسية وداعمون لها، وشدد على ضرورة الوصول إلى الحل السياسي الذي يعطي الشعب السوري حقوقه وكرامته.