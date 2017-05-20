الحكم على لاجئ سوري بالسجن خمس سنوات بتهمة الانضمام لـ(داعش)

قضت محكمة ألمانية في مدينة برلين بالسجن خمس سنوات على لاجئ سوري بعد إدانته بالانضمام والمشاركة العسكرية مع تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا وتمرير معلومات حساسة عن مواقع سيادية ورمزية في العاصمة للتنظيم.

كلنا شركاء: دويتشه فيله

أصدرت محكمة ألمانية اليوم الجمعة (19 أيار/مايو 2017) حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات على طالب لجوء سوري (20 عاماً) بعد إدانته بالانتماء إلى منظمة أجنبية إرهابية وانتهاك قوانين أسلحة الحرب.

ويقول ممثلو الادعاء إن الشاب الذي جاء إلى ألمانيا في آب/ أغسطس عام 2015 كلاجئ، بحث ومرّر معلومات حول أهداف لهجمات محتملة في برلين – ومن بينها بوابة براندنبورغ وميدان أليكساندربلاتس وسط المدينة ومبنى البرلمان الألماني (البوندستاغ) – إلى مسؤول اتصال لتنظيم “داعش” الإرهابي.

ورأت المحكمة أن اللاجئ مذنب في 150 حالة وقد قدم الدعم لـ”داعش” منذ انضمامه إليه عام 2013 وحتى إلقاء القبض عليه عام 2016. كما أدين المدعى عليه، الذي ظل صامتاً طوال مدة المحاكمة التي استمرت أربعة أشهر ونصف الشهر، والذي نفى محاميه جميع التهم الموجهة إليه، بالمشاركة بحصار مطار في خريف 2013 وتطويق مدينة في شرق سوريا في بداية عام 2014. كما عمل على إمداد التنظيم بالمواد الغذائية.