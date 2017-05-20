(حقك بالقانون).. برنامج تدريبي للعمال السوريين في الأردن

كلنا شركاء: محمد عمر الشريف- اقتصاد

تعمل منظمة العمل الدولية بوتيرة متسارعة لمساعدة اللاجئين السوريين في الأردن للحصول على عمل بشكل قانوني. ومن أجل ذلك قامت بالتعاون مع شركة “آفاق المعرفة” المتخصصة في برامج التدريب الإلكتروني, بتصميم برنامج “حقك بالقانون” للتعلم الإلكتروني بشكل سهل ومجاني ليعرّف اللاجئين السوريين في الأردن بحقوقهم ومسؤولياتهم بموجب قانون العمل في البلاد.

ويبرز البرنامج الالكتروني فوائد العمل بصورة قانونية من خلال الحصول على تصاريح العمل، ويوضح الإجراءات اللازمة للحصول على هذه التصاريح.

حول هذا الموضوع حاور “اقتصاد” منسقة شؤون اللاجئين السوريين في منظمة العمل الدولية في الأردن، مها قطاع، التي أكدت أن البرنامج يتألف من أفلام ومواد تدريبية مختلفة تغطي مواضيع تصاريح العمل وحقوق العمال والقطاعات المفتوحة للعاملين السوريين والضمان الاجتماعي والسلامة والصحة المهنية.

تضيف قطاع أن هدف التطبيق هو الوصول إلى قطاعات السوريين الذين يعملون في السوق الأردنية لتوعيتهم بحقوقهم في العمل, لأن معظم العمال السوريين في الأردن يجهلون القانون الأردني الخاص بالعمل والعمال.

وقد أوضحت قطاع أن البرنامج يستهدف في المرحلة الأولى 500 عامل سوري في إربد والمفرق والزرقاء وعمان، يعملون في قطاع الإنشاءات، وفي القطاع الزراعي الذي يعمل فيه عدد كبير من العاملات، وسيتم توسيعه ليصل إلى عدد أكبر من العمال في قطاعات أخرى.

وقد نوهت أن البرنامج هو عبارة عن 5 حقائب تدريبية، الأولى، عن موضوع حقوق العمل، الثانية، عن المهن المفتوحة والمغلقة، أما الثالثة فتتناول تصاريح العمل، فيما تتناول الرابعة، الصحة والسلامة المهنية، وتُعنى الخامسة بقضايا الضمان الاجتماعي.

وفي نهاية كل حقيبة سيكون هناك اختبار للمتدرب وتقييم ثم ينتقل للحقيبة التالية وعند إكمال الـ 5 حقائب سيكون هناك اختبار نهائي ويحصل المتدرب على شهادة من منظمة العمل الدولية في حال نجاحه.

تختم قطاع حديثها لـ “اقتصاد” بأنه بعد هذه الفترة التجريبية سيكون هناك تعديلات على البرنامج ثم سيتم اطلاقه للعموم وبعدها سيكون هناك مرحلة الجديدة تهدف لتوفير فرص عمل.

وقد التقى “اقتصاد”، أحمد الخليل، أحد المشتركين في البرنامج الذي أكد أن البرنامج يقدم إرشادات ونصائح حول كيفية التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل, وموضوع التسجيل في الضمان الاجتماعي كما يوضح حقوق العمال واستحقاقاتهم , والأهم أنه عبر الانترنت فلا يأخذ من وقت عمله ويمكنه متابعة الدورة في أوقات فراغه , ويأمل أن يكون له دور في توفير فرص عمل لرفع مستوى المعيشة للعامل السوري.

في حين أشار العامل السوري أبو طارق أن البرنامج مفيد من ناحية التوعية القانونية بحقوق وواجبات العامل السوري لكن الأهم يبقى اصدار شهادة مزاولة مهنة للمهن الحرفية ليتمكن العامل من العمل لحسابه, إضافة إلى فتح المهن المغلقة وخاصة الحرفية منها أمام العمالة السورية ليتمكن العامل من العمل بشكل قانوني.

يبقى برنامج التعلم الالكتروني هو جزء من مشروع لمنظمة العمل الدولية بتمويل من المملكة المتحدة ويهدف إلى مساعدة العمال السوريين في قطاعي الإنشاءات والزراعة على تطوير مهاراتهم والحصول على تصاريح عمل.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن نحو 1.3 مليون وفقاً للحكومة الأردنية، بينهم 657,000 مسجلون لدى المفوضية، ويعيش معظمهم في مناطق حضرية.