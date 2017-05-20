أحمد رمضان: (روسيا اليوم) تنشر خبراً كاذباً جملةً وتفصيلاً

وليد غانم: كلنا شركاء

ردّ المسؤول الإعلامي في الائتلاف الوطني السوري على خبرٍ نشرته قناة روسيا اليوم أمس الجمعة، حول حدوث اشتباكات بين أعضاء وفد المعارضة في جنيف، وقال إن الخبر “كاذبٌ ومفبرك جملة وتفصيلاً”.

ونشر رمضان بياناً من جنيف قال فيه إن الخبر الذي نشرته القناة الروسية نقلاً عن مراسلتها دينا أبي صعب “كاذب ومفبرك… ويدل على انعدام المهنية لدى القناة التابعة للنظام الروسي، والمراسلة التي لم تكلف نفسها عناء الاتصال بالمكتب الإعلامي للوفد”.

وأضاف رمضان إن المراسلة استندت إلى مصادر مجهولة، مؤكداً أن وفد المعارضة سيتخذ الإجراءات اللازمة إزاء القناة ومراسلتها ما لم “تصدر نفياً للخبر الكاذب وتلتزم بأصول المهنة وقواعدها”.

وفي المقابل، أصرّت “روسيا اليوم” على روايتها ولم تصدر نفياً أو اعتذاراً، إنما نقلت تصريحات رمضان مضيفةً أن مصدراً معارضاً في جنيف -لم تسمه- أكد لها أن “الخلافات التي تستفحل في صفوف وفد الهيئة العليا للمفاوضات إلى جنيف، تسببت بنشوب اشتباك بالأيدي في مقر إقامة المعارضين”.

ونقلت القناة عن مراسلتها دينا أبي صعب، “أن الاشتباك استدعى تدخل أمن الفندق، الذي يقيم فيه أعضاء الوفد في جنيف”.