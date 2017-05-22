بالأسماء والصور… طرطوس تشيّع 14 ضابطاً وعنصراً خلال 48 ساعة

إياس العمر: كلنا شركاء

أكدت الشبكات الإعلامية الموالية للنظام في محافظة طرطوس مقتل 14 عنصراً من قوات النظام و الميليشيات الموالية له خلال الساعات الثمان والأربعين الماضية، معظمهم لقوا مصرعهم على الجبهات المشتعلة ضد تنظيم “داعش” في أرياف حماة وحلب وحمص.

وأحصت “كلنا شركاء” تسعةً قتلى من عناصر النظام في طرطوس، لقوا مصرعهم في الاشتباكات ضد التنظيم في ريف حلب الشرقي، حيث يحاول النظام التوغل هناك.

والقتلى التسعة هم: (النقيب صالح ديبو/القدموس ـ المقدم أحمد إبراهيم/الدريكيش ـ حسن حماد/طرطوس ـ سمير عيسى/الشيخ بدر ـ تمام الزاهر/طرطوس ـ محمد منصور/طرطوس ـ أحمد دغيم/صافيتا ـ علي إبراهيم/صافيتا ـ علي خلوف/طرطوس) بالإضافة للمصور الحربي لقوات النظام (خليل اسماعيل/الشيخ بدر).

كما أكد موالو النظام مصرع القائد الميداني في ميلشيات النظام يامن عمر من صافيتا، ولقي مصرعه بالاشتباكات ضدّ تنظيم (داعش) في ريف حمص الشرقي.

جنوباً في درعا، لقي اثنين من عناصر قوات النظام مصرعهم جراء الاشتباكات ضدّ كتائب الثوار في درعا البلد وهما “مازن نادر وأحمد محمد”، وينحدران من منطقة الدريكيش في ريف طرطوس، بالإضافة لمقاتل من قوات النظام لقي مصرعه بالاشتباكات مع الثوار على أطراف الغوطة الشرقية ويدعى أحمد عاقل من طرطوس.