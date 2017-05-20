إمام المسجد الحرام: قمة الرياض مع ترامب (مباركة)

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أشاد إمام المسجد الحرام خلال خطبة الجمعة بالقمة “المباركة” المقررة الأحد في الرياض بين قادة العالم العربي والإسلامي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الشيخ بن حميد قوله: “أيها القادة المجتمعون (…) ينبغي أن يكون الطرح واقعياً، وأن توضع النقاط على الحروف، والتأكيد أن التدخلات في المنطقة كان لها الأثر السيء في تفاقم الصراعات الطائفية والدينية والقومية والعرقية”. وكان بن حميد يشير إلى إيران بدون أن يذكرها بالاسم.

كما دعا إلى “لجم هذه الفوضى المسلحة التي يقودها إرهابيون ووقودها شباب أغرار ومن ورائهم رعاة إرهاب ما ساعد الجماعات المتطرفة على سهولة الاستقطاب في مناطق الصراع والنزاع”.

واختار الرئيس ترامب أن يبدأ أولى رحلاته إلى الخارج في السعودية، حيث سيلقي أمام أكثر من 50 من قادة الدول الإسلامية خطاباً حول الإسلام.

حول ذلك قال ترامب: “سأدعوهم إلى مكافحة الكراهية والتطرف”، مشيراً إالى “رؤية سلمية” للإسلام. ودعا الشيخ صالح بن حميد في الخطبة التي ابتعد فيها عن الخطاب المعتاد إلى “الحوار البناء والتعاون والتسامح”.