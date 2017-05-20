قتلى وجرحى في اشتباكاتٍ بين أمن النظام وشبيحة (الماردل) في حلب

زياد عدوان: كلنا شركاء

شهد حيي التلل والحميدية في مدينة حلب، مساء أمس الجمعة 19 أيار/مايو، انتشاراً أمنياً مكثفاً، عقب اقتحام مجموعة من ميلشيات الشبيحة التابعة لـ “الماردل” سوق وحي التلل وسط المدينة، حيث اقتحمت سيارة مزودة برشاش دوشكا سوق التلل وبدأ عناصر الشبيحة بمصادرة البضائع وسرقة المحلات التجارية.

ونفّذ عناصر من المخابرات الجوية والعسكرية وأمن الدولة عمليات دهم لحي الحميدية والذي يتواجد فيه معظم عناصر شبيحة الماردل، واندلعت اشتباكات بين الطرفين في محاولة للأخيرة منع عناصر المخابرات اقتحام الحي، واستعملت خلال الاشتباكات العنيفة قنابل يدوية الصنع أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

وطالب عناصر المخابرات من قائد عناصر الماردل “هيثم ماردلي” بأن يسلّم المتورطين بأحداث العنف والشغب والسرقة التي تمت في حي وسوق التلل التجاري وسط مدينة حلب، مع ضمان عدم التعرض لهم بعد تسليم المطلوبين.

وشارك عناصر الشبيحة من “الماردل”، وهم أقلية من الأكراد، بقمع العديد من المظاهرات في مدينة حلب، كما شاركوا في القتال إلى جانب قوات النظام، وتمكنت كتائب الثوار نهاية عام 2013 من قتل وأسر العشرات منهم بعد اقتحام حي الشيخ مقصود من طرف سكة القطار.

ويتمركز عناصر شبيحة الماردل في العديد من أحياء حلب، وأهمها حي الحميدية والسيد علي وقسطل مشط وغيرها من الأحياء.