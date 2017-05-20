فلكيون سعوديون: رمضان في 27 مايو وسيكون 29 يوماً

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اتفق ثلاثة من خبراء الفلك والمناخ في السعودية، على أن يوم السبت 27 مايو/أيار الجاري سيكون الأول من شهر رمضان، موضحين أنه منذ ولادة شهر شعبان والقمر يسير خلف الشمس متجهاً من الغرب لجهة الشرق، وبما أن سرعة القمر تفوق سرعة الشمس بكثير ظاهريا، فسيدركها في مساء الخميس التاسع والعشرين الموافق لـ 25 من هذا الشهر، وحينئذ يولد هلال شهر رمضان فلكياً في تمام الساعة 10 والدقيقة 44 مساء.

وأكد أستاذ الجغرافيا في جامعة القصيم، الدكتورعبد الله المسند، أن رمضان سيكون يوم السبت، لا محالة، مشيراً إلى أن شهر يونيو/حزيران هذا العام سيوافق ثالث أكثر شهور العام حرارة وجفافاً.

من جهته، توقع الباحث الفلكي، الدكتور خالد الزعاق، أن يكون الأول من رمضان يوم السبت لافتاً إلى أنّ “الشمس والقمر في هذه اللحظة على خط طول سماوي واحد، وأثناء مغيب شمس عصر الخميس، سيغيب القمر قبلها عن جميع أنحاء العالم بمدد متفاوتة، وعن السعودية يغرب قبل الشمس بثلث ساعة تقريبا”.

وأوضح أنه “على هذا الأساس سيكون الأفق خاليا تماما من القمر يوم الخميس ليلة الجمعة، وتستحيل مشاهدته استحالة قاطعة، لأن من شروط رؤية الهلال الشرعي أن يتأخر غروب القمر عن غروب الشمس، وأن يتخلق النور في جرمه، وهذه الشروط غير متوفرة للهلال في يوم الخميس ليلة الجمعة”.

وأضاف:”مساء يوم الجمعة 26 مايو/أيار سيمكث الهلال 44 دقيقة تقريبا، مما يجعل من الممكن رؤيته بالعين المجردة لأنه سيقع جنوب مغيب الشمس وشكل الهلال منحرف قرناه بين السماوي والجنوبي، ونسبة الإضاءة على وجهه 1.2 في المائج، ويبعد عن الأرض بـ 357554 كلم. وفي مساء يوم السبت غرة رمضان، سيكون الهلال مرتفعا وواضحا وجليا وكبير الحجم. ويرجع سبب هذا إلى كبر عمر الهلال وموقعه البعيد من الشمس في لحظة مشاهدته”. وشدد الزعاق على أن الحسابات الفلكية، تؤكد أن شهر رمضان لن تكتمل عدته 30 يوما، ويوم الأحد 25 يونيو/ حزيران سيكون أول أيام العيد.

ويتفق الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية، عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، زياد الجهني مع توقعات الدكتورين المسند والزعاق، مبيناً هو الآخر في حديثه لـ “العربي الجديد”، أن شهر شعبان الجاري 30 يوما، وهو ما يعني أن يوم السبت 27 مايو/أيار الجاري سيكون بداية رمضان كما سيكون “رمضان 29 يومًا، فقط، وهو ما يعني أن عيد الفطر سيكون يوم الأحد 25 يونيو/حزيران المقبل”.

وتوقع الجهني أن تكون درجة الحرارة مرتفعة، وقال “ستشهد درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا مع دخول شهر رمضان المبارك، ولكنها ستميل للاعتدال ليلاً وتكون حول معدلاتها الطبيعية وتصل معها العظمى 43 والصغرى 30 على الوسطى وجنوبها، بينما تكون العظمى حول 46 والصغرى 33 في الشرقية والغربية، وأما حائل وما وقع إلى الشمال منها فدرجاتها العظمى تقارب39 والصغرى حول25. ومن منتصف رمضان يطرأ تحسن ملحوظ على درجات الحرارة نهارًا وليلاً”.