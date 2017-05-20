روحاني يتقدم على منافسه المحافظ رئيسي في الانتخابات الرئاسية

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قال المسؤول بوزارة الداخلية الإيرانية، علي أصغر أحمدي، للصحفيين اليوم السبت (20 أيار/مايو 2017) إن الرئيس حسن روحاني يتصدر سباق انتخابات الرئاسة.

وقال أحمدي في إفادة بثها التلفزيون على الهواء إن روحاني حصل على 14.619 مليون صوت مقابل 10.125 مليون لمنافسه إبراهيم رئيسي بعد فرز 25 مليون صوت. وأضاف أحمدي أن النتائج النهائية ستعلن في وقت لاحق اليوم السبت.

وتعني هذه النسبة في النتائج الجزئية أن روحاني حصل على حوالى 56 بالمئة من الأصوات مقابل 39 بالمئة لرئيسي. ويفترض أن تعلن وزارة الداخلية تدريجياً النتائج التي تصل من مختلف المحافظات قبل تلك التي تسجل في المدن الكبرى.

وفي أول رد فعل وقبل إعلان هذه النتائج، اعترف قادة محافظون بفوز روحاني. وقال علي رضا زاكاني النائب المحافظ السابق الذي شارك في الحملة ضد إعادة انتخاب روحاني إن “الأرقام الأولى تدل على فوز روحاني (…) ويجب تهنئته”.