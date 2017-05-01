قيادي ينشق عن (تحرير الشام) وينضم إلى (أحرار الشام)

زيد المحمود: كلنا شركاء

أعلن القيادي هيئة تحرير الشام، محمد علوش (أبو سامي)، أمس الجمعة 19 أيار/مايو، انشقاقه عن (الهيئة) وانضمامه لحركة أحرار الشام الإسلامية.

وأفاد بيان للقائد العسكري لقاطع “جند الملاحم” التابع لهيئة تحرير الشام، محمد علوش، نشره ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بانشقاقه عن قاطع (الهيئة) وانضمامه لحركة أحرار الشام/كتيبة الشيخ أبو عمير.

وعلل علوش سبب انشقاقه بـ “الظروف التي تجري على الساحة، وضرورة توحيد الصفوف وجمع الكلمة، وتحقيقاً لمرضاة الله تعالى ورسوله”.

وكان “جند الملاحم” أول من استُهدف في هيئة تحرير الشام، بعد تشكيلها بأسبوع، حيث خسر أكثر من 12 مقاتلً إثر استهداف التحالف الدولي مقراً عسكريا في مدينة سرمين بريف إدلب، في كانون الثاني الماضي.