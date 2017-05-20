بتدريبٍ تركي… جيشٌ سوريٌ حرٌ جديدٌ يولد في الشمال السوري

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كشفت مصادرٌ عسكريةٌ تركية، عن قيام الجيش التركي بتدريب قواتٍ من الجيش السوري الحر في الشمال السوري بالقرب من الحدود التركية.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن مصادر عسكرية قولها إن الجيش التركي أقام معسكرات تدريبية شمالي سوريا، بالقرب من الحدود مع تركيا، لتدريب عناصر “السوري الحر”، وذلك بعد إعلان انتهاء عملية (درع الفرات)، في مارس/آذار الماضي.

وأشارت المصادر أن التدريب يشمل استخدام مختلف أنواع الأسلحة، والتربية البدنية، وأنه يلتحق بها الأفراد الجدد والسابقين في الجيش السوري الحر، على حد سواء.

وقال مسؤولون عسكريون أتراك في منطقة التدريب إن “جيشاً سورياً حراً جديداً يولد هناك، وستظهر قدراته الجديدة عقب التدريبات، في العمليات المحتملة (في سوريا)”.

وانطلقت عملية (درع الفرات)، في 24 أغسطس/آب 2016، بالتعاون بين القوات التركية وعناصر الجيش السوري الحر، بهدف تطهير الحدود السورية مع تركيا من تنظيم “داعش” وبقية الجماعات الإرهابية، وذلك قبل أن تعلن أنقرة، في 29 مارس/ آذار الماضي، انتهاء العملية بنجاح.