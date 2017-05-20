دفعتان جديدتان من المهجرين تغادران حيي برزة بدمشق والوعر بحمص

وليد الأشقر: كلنا شركاء

خرجت حافلاتٌ تُقل مهجرين من حي برزة الدمشقي صباح اليوم، السبت (20 أيار/مايو) إلى أطراف الحي، لنقل الدفعة الثالثة من مقاتلي الحي وعائلاتهم إلى الشمال السوري، في الوقت الذي تخرج فيه دفعةٌ جديدةٌ من مهجري حي الوعر الحمصي إلى الشمال السوري.

ونشر “المكتب الإعلامي في حي برزة الدمشقي” صوراً قال إنها لخروج الدفعة الثالثة من مقاتلي حي برزة باتجاه الشمال السوري.

وكانت قد توجهت الدفعة الأولى من مهجري حي برزة إلى إدلب في 8 أيار/مايو الجاري، وخرج فيها نحو 1500 شخص، في حين خرج قرابة 1200 شخص في الدفعة الثانية في 12 من الشهر ذاته. وذلك بعد أن توصلت لجنة المصالحة في الحي إلى اتفاق مع النظام قبل نحو أسبوعين، يقضي بخروج الأهالي الراغبين بالخروج والمقاتلين على ثماني دفعات.

وفي حي الوعر، يستمر خروج الدفعة الأخيرة من ثوار الحي وعائلاتهم باتجاه إدلب وجرابلس، حيث من المتوقع أن يستكمل إخراج الدفعة الأخيرة بخروج قرابة 2500 شخص حتى مساء اليوم.

وأفاد مركز حمص الإعلامي بدخول الحافلات الخضراء لحي الوعر للبدء بنقل المقاتلين وعائلاتهم في الدفعة الأخيرة المشتركة، مشيراً إلى أنه سيتم البدء بمن وجهتهم جرابلس في ريف حلب الشمالي، وتليها من وجهتهم ريف إدلب.

وأكدت قناة “الإخبارية” السورية التابعة للنظام، خرج نحو 461 شخصاً من حي الوعر، بينهم 121 “مسلحا” باتجاه جرابلس، كدفعة أخيرة في نطاق تنفيذ اتفاق المصالحة في حي الوعر.