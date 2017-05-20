حكومة النظام ترفع سعر أسطوانة الغاز إلى 19000 ليرة

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أكدت مديرية فرع دمشق وريفها للغاز أن قراراً برفع سعر أسطوانة الغاز من 8800 ليرة إلى 19000 ليرة، قيد الصدور لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بعد إقرار اللجنة الاقتصادية توصية بذلك.

وجاء ذلك على لسان مدير فرع دمشق وريفها للغاز، منصور طه، والذي أشار أمام “مجلس محافظة دمشق” إلى أن سبب ارتفاع السعر يعود إلى الجهة المنتجة للأسطوانات وهي “مؤسسة معامل الدفاع” التي قامت بالتسعير حسب الكلفة الحالية لتصنيع الأسطوانة، مبيناً أن الموضوع نوقش لأكثر من مرة في اللجنة الاقتصادية وصدرت التوصية بهذا السعر، بحسب موقع “الاقتصادي” الموالي.

وأوضح طه أن الإنتاج اليومي من أسطوانات الغاز المنزلي انخفض إلى 30 ألف أسطوانة يومياً، في حين وصل خلال أيام الذروة إلى 48 ألف أسطوانة، وذلك بسبب انخفاض الطلب على المادة.

ولفت مدير دمشق للغاز أن إعادة تأهيل معمل غاز عدرا وصل إلى مراحل متقدمة، متوقعاً أن يكون المعمل جاهزاً مع حلول تشرين الأول.