ميليشيات النظام تسيطر على منطقة (الزرقة) قرب معبر التنف

ميسرة الزعبي: كلنا شركاء

سيطرت الميليشيات الموالية للنظام أمس الجمعة 19 أيار/مايو، على منطقة الزرقة في البادية السورية، على طريق دمشق- بغداد باتجاه معبر التنف، بعد أيام على استهداف التحالف الدولي لرتلٍ لتلك الميليشيات في المنطقة، أثناء محاولتها الوصول إلى معبر التنف.

وقال الناطق باسم جيش (مغاوير الثورة)، البراء فارس: “نفينا في البداية تقدم الميليشيات في البادية السورية وسيطرتها على منطقة الزرقة، بسبب انقطاع التواصل مع غرفة العمليات، وعند عودة الاتصال، تم إبلاغنا من قبل غرفة العمليات بتقدم الميليشيات في المنطقة”.

وأضاف في حديث لـ (كلنا شركاء)، أنه تم التعامل مع الميليشيات المتقدمة في المنطقة، وتدمير دبابتين، مشيراً إلى أن تلك الميليشيات استقدمت تعزيزاتٍ إضافية، وهي تتمركز الآن في منطقة الزرقة.

وأكد أن جيش مغاوير الثورة سيحاول خلال الساعات القليلة القادمة التقدم باتجاه منطقة تمركز الميليشيات في منطقة الزرقة، للتصدي لها.