مكافأة لممرضي مستشفى (الرازي) بحلب وشادي حلوة: (ياعيب الشوم)

صفوان أحمد: كلنا شركاء

كافأت نقابة عمال التمريض في حلب، أمس الجمعة 19 أيار/مايو، 10 ممرضين في مستشفى الرازي بمدينة حلب، ومنحت كل واحدٍ منهم 1000 ليرة سورية فقط، أي ما يعادل نحو 1.85 دولار أمريكي، الأمر الذي أثار سخرية الموالين وغضبهم.

وأفادت مصادر إعلام موالية بأنه “ومن أجل تحقيق تواصل أوسع مع العمال في مواقع العمل والإنتاج”، زار وفد من مكتب نقابة عمال التمريض والقبالة بحلب برئاسة “إياد السيد علي” رئيس مكتب النقابة، الكوادر التمريضية والخدمية ضمن الوردية المسائية في مستشفى الرازي خلال تواجدهم في مواقع العمل.

ودعا رئيس مكتب النقابة الكوادر التمريضية والخدمية إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود والمساهمة في تحقيق جودة الخدمات الطبية من أجل تعزيز ثقة المواطن بمستشفيات القطاع العام والخدمات المجانية التي تقدمها للمرضى والمراجعين.

وكشف الإعلامي الموالي، ومراسل التلفزيون السوري، شادي حلوة، عن المكافأة التي قدمتها نقابة عمال التمريض لممرضي مستشفى الرازي، والتي تبلغ 1000 ليرة سورية.

وقال حلوة في تدوينة نشرها على حسابه في “فيسبوك”: “وتستمر سياسة (صورني وأنا مالي منتبه) وهذه المرة نقابة عمال التمريض بحلب التي زارت مشفى الرازي وأثنت وشكرت وكرمت، حطولي خطين تحت كلمة (كرّمت) لأنو من العيب جداً أن تقوم النقابة بتوزيع 10000 ليرة مكافأة للممرضين”.

وأوضح “طبعاً المكافأة ليست لشخص، وإنما لعشرة أشخاص، أي كل ممرض منحه السيد رئيس النقابة 1000 ليرة”.

وأضاف “يا عيب الشوم بس!!! عجب ابنك يا سيادة رئيس النقابة بيرضى بـ 1000 ليرة حق أكلات!!؟؟؟”، وختم حلوة “قرفنا، احترموا عقولنا”.