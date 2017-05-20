ترمب مغردا من السعودية: رائع أن أكون في الرياض

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غرد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لأول مرة على “تويتر” منذ وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض قبل ساعات.

وكتب ترمب على ” تويتر: ” رائع أن أكون في الرياض. أتطلع إلى اجتماعات بعد الظهر والمساء”.

واستقبل خادم_الحرمين_الشريفين في مطار الملك خالد الدولي، في الرياض، السبت، الرئيس الأميركي، ترمب، الذي يستهل أول جولة خارجية له بزيارة – وصفت بالتاريخية – للسعودية.

وحطت طائرة الرئاسة الأميركية في مطار_الملك_خالد، وتوقفت أمام سجادة حمراء فرشت لاستقبال ترمب الذي سيعقد اجتماعات مع المسؤولين السعوديين، السبت.

وبعد تبادل السلام توجه الملك سلمان مع الرئيس_الأميركي إلى قاعة المطار، ثم توقفا بضع دقائق في صالة كبار الشخصيات، حيث جلس الملك مع الرئيس الأميركي . بعدها غادر أعضاء الوفدين إلى مقر إقامة ترمب في فندق بالرياض.