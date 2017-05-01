وزير المالية في حكومة النظام: لا تحلموا بزيادةٍ قريبةٍ والأولوية للجيش

معتصم الطويل: كلنا شركاء

وضع وزير المالية في حكومة النظام حداً للشائعات التي تداولتها الأوساط الموالية للنظام خلال الأسابيع الماضية عن زيادةٍ محتملةٍ في الرواتب والأجور، وأكّد أن لا زيادة قادمةً في المدى المنظور.

وتذرّع الوزير “مأمون حمدان” بأن هذا الموضوع بحاجة لدراسة معمقة، وأن لحكومته أولويات يبدأ من عوامل ومتطلبات قوات النظام إلى الغذاء فالدواء.

وقال أيضاً: إن زيادة الرواتب والأجور لا تتم بشكل عفوي بل تحتاج لدراسة اقتصادية كي لا نقع في فخ التضخم، إضافة إلى أن هناك جهات عديدة تنتظر زيادة الرواتب والأجور كي ترفع أسعارها مباشرة أضعاف مضاعفة،

وبديلاً عن التوجه لزيادة الرواتب، قال إن حكومته تسعى إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر ومنح القروض التشغيلية للأسر، الأمر الذي سيولد برأيه فرص العمل ويساعد على الإنتاجية.

وكانت تعالت أصوات في الآونة الأخيرة مناجية برفع الرواتب والأجور بنسبة لا تقل عن 100 في المئة على أقل تقدير، خاصة وأن العديد من الدراسات الأخيرة أكدت أن متوسط قيمة ما تحتاجه الأسرة السورية المكونة من 5 أشخاص نحو 115 ألف ليرة، في حين أن متوسط الرواتب والأجور لموظفي الفئة الأولى يتراوح ما بين 25 – 30 ألف ليرة، أي بنسبة نحو 25% مما يجب أن يكون عليه.