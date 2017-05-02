جديد (ب ي د)… 40 ألف ليرة على من يغادر الحسكة و(كفيلٌ) في حلب والرقة

رزان العمر: كلنا شركاء

فرضت “الإدارة الذاتية” التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، غرامة مالية قدرها 40 ألف ليرة سورية على كل من يغادر المناطق التي تسيطر عليها في الحسكة، لأي سبب كان، في حين بدأت بفرض نظام (الكفيل) على من يودّ الدخول إلى مناطق سيطرة الحزب في ريفي الرقة وحلب بعد فرضه في الحسكة.

ولفت ناشطو شبكة الخابور الإخبارية إلى ان مليشيا “الأسايش” التابعة لـ (ب ي د) أجبرت مواطناً قبل السماح له بمغادرة محافظة الحسكة للعمل في لبنان، على دفع غرامة مالية قدرها 40 ألف ليرة ووقّع على تعهد بالعودة إلى مناطق سيطرتها، خلال مدة أقصاها أربعة أشهر.

وأوضح المواطن الذي كان متجهاً إلى لبنان أنه دفع المبلغ لـ “مكتب الكفالات” وهو أحد مكاتب ما يسمى بشعبة التجنيد الإجباري التابعة لـ “ب ي د” في مدينة رأس العين.

وأوضحت الشبكة أن رغبة الشباب بمغادرة المناطق الخاضعة لميليشيات “ب ي د”، تعود إلى فرض الحزب لسياسة التنجيد الإجباري بحقهم، بالإضافة لتردي الأوضاع الاقتصادية في المحافظة بسبب سياسة الحزب التي تقوم بالتضيق على المدنيين بسبب معارضتهم للحزب، ويمنح لفئة قليلة من سكان المحافظة ممن يوالونه التسهيلات لمزاولة أي نشاط اقتصادي.

وفي السياق التضييق على الموطنين الداخلين والخارجين إلى مناطق سيطرتها، فرضت الميلشيات الكردية مؤخراً على القادمين إلى مناطق نفوذها في ريفي الرقة وحلب الشرقي، نظام “الكفيل”، بالتزامن مع اعتقالها عددا من الشبان في مدينة “منبج”، ممن لا يملكون وثائق رسمية، تثبت أصولهم المحلية.

ونظام “الكفيل” هو نظام جديد تتبعه الميلشيا في مناطق سيطرتها ذات الغالبية العربية، بهدف التحكم في أعداد المسموح لهم بدخول المناطق التي تسيطر عليها بعد أن طبقته في المناطق ذات الغالبية الكردية، منذ 5 سنوات، في مناطق “عفرين” بريف حلب، والقامشلي بريف الحسكة.