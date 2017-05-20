قائد (تحرير الشام) في القلمون مخاطباً (حزب الله): سيوفنا اشتاقت لدمائهم

وليد الأشقر: كلنا شركاء

أكد “أبو مالك التلي” قائد هيئة تحرير الشام في القلمون أنهم لن يغادروا منطقة القلمون إلى الشمال السوري، وسيدافعون عن المنطقة في وجه حملة (حزب الله) لفرض سيطرته الكاملة عليها.

وقال (التلي) في كلمةٍ صوتيةٍ تداولها ناشطون اليوم السبت، على مواقع التواصل الاجتماعي إنهم يسعون لإعادة المهجّرين في عرسال إلى بلداتهم القلمون، مضيفاً أن المعركة ضدّ حزب الله هي “معركة عقيدة ومعركة إيمان وكفر”.

وأضاف مخاطباً عناصر الحزب: “نذكرهم بما ذاقوه من بأسنا في جرود القلمون… نذكرهم بجيف قتلاهم التي لا تزال تحت أقدامنا، ونتوعد صبيانه بمقابر جديدة، فإن سيوفنا اشتاقت لتروي من دمائهم مجدداً”.

وأفرد قائد “تحرير الشام” معظم رسالته إلى لبنان التي قال إن (حزب الله) بات يسيطر على كافة مناحي الحياة في لبنان، ويمارس طائفيته ضد “أهل السنة” في معظم مناطقه. وأثنى في الوقت نفسه على “صمود أبناء عرسال”.

وفي رسالةٍ إلى من أسماهم “الأسرى” في سجون لبنان، قال (التلي) إنهم في “تحرير الشام” ستسعى “لفكاكهم”، وخصّ بالذكر الشيخ أحمد الأسير والشيخ عمر الأطرش.

وطالب (التلي) الحكومة اللبنانية بتحسين معاملة اللاجئين السوريين، قائلا إن لبنان هي أسوأ بلد يعامل اللاجئين، والمهجر السوري “يساوم على لقمة عيشه”.