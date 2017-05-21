باستثناء قائدها جفالة… كتائب (أبو عمارة) تعلن انضمامها لـ (تحرير الشام)

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت كتائب “أبو عمارة” المقاتلة في حلب، مساء السبت، عن انضمامها لـ”هيئة تحرير الشام”، مستثنيةً “سرية المهام الخاصة” التي يقودها مهنا جفالة، حيث بقيت مستقلة.

وأصدر مجلس الشورى بياناً بتاريخ الأمس، تداوله ناشطون على مواقع التواصل، بأن الكتائب ككيانٍ عسكريّ باتت جزءاً من الهيئة.

وأضاف البيان أن “سرية أبو عمارة للمهام الخاصة” المختصة بالعمليات الأمنية، بقيت مستقلةً ويقودها القائد الأسبق للكتائب جفالة.

وفي تسجيلٍ صوتيٍّ، أكد جفالة صحة ما ورد بالبيان المنسوب لمجلس الشورى مشدداً إلى أنه بقي مستقلاً ولم ينضم إلى الهيئة، وأعرب عن تمنياته بالتوفيق للكتائب التي انضمت إلى “تحرير الشام”.

وتختص سرية المهام الخاصة بالعمليات الأمنية في مناطق النظام في مدينة حلب، وأكّد قائدها أن عملياتهم مستمرة في مناطق النظام.

وكانت آخر عملية أعلنت عنها “سرية أبو عمارة” هي تفجير في جنازة لقتلى من قوات النظام في حي صلاح الدين الخاضع لسيطرة قوات النظام في حلب.