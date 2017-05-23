خطوات مهمة عليك اتّباعها قبل بيع هاتفك

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إن كنت ترغب في بيع هاتفك الذكي والحصول على هاتف أحدث، عليك الحذر والقيام بعدة خطوات ضرورية قبل قيامك بهذه العملية خصوصاً لما يتضمنه هاتفك من صور ورسائل وسجل المكالمات والموسيقى والحسابات الشخصية وغيرها.

إليك 5 خطوات مهمة عليك اتّباعها قبل بيع الهاتف.

احتفظ بنسخة احتياطية من بياناتك

الكثير من البيانات التي احتفظت بها لأشهر أو لسنوات على هاتفك الذكي القديم ستكون ضرورية جداً لك، وبالتالي التخلص منها مباشرة قد لا تكون خطوة موفقة.

لذا من المهم أن تحتفظ بنسخة احتياطية من كافة بياناتك القديمة، وذلك بالاعتماد على بعض الخدمات السحابية أو بالطريقة التي تفضلها أنت.

خدمة صور غوغل ستكون أحد الخيارات الفعالة للاحتفاظ بكافة صورك، وكذلك يُمكنك استخدام “غوغل درايف” لأخذ نسخة من بياناتك المهمة.

مستخدمو أندرويد يُمكنهم الاعتماد على حساب غوغل لإجراء عملية النسخ الاحتياطي بكل سهولة بما في ذلك جهات الاتصال والتقويم، أما إن كنت من مستخدمي آيفون فلا تنسى الاحتفاظ بنسخة احتياطية في حسابك في icloud.

تشفير ومسح البيانات

بعد أن تتأكد من إجرائك كل عمليات النسخ الاحتياطي بطريقة صحيحة، فيأتي الآن الدور على حذف كافة بياناتك من الهاتف بما في ذلك بيانات حساباتك على التطبيقات.

لكن قبل القيام بذلك يُفضل إجراء تشفير كامل للهاتف من داخل الإعدادات، بحيث سيحتاج أي شخص إلى كلمة مرور للوصول إلى بياناتك القديمة.

بعد الانتهاء من التشفير أجرِ مسحاً كاملاً لكل بياناتك ومعلوماتك، عبر إجراء إعادة تعيين بيانات المصنع، أو يُمكنك قبل ذلك حذف الملفات المهمة يدوياً ومن ثم إجراء إعادة تعيين.

إزالة بطاقة التخزين الخارجية

إن كان هاتفك الذكي يدعم إدراج بطاقة تخزين خارجية من نوع microSD فسيكون من الجيد أيضاً الاعتماد عليها للاحتفاظ بنسخة من بياناتك، لكن قبل أن تبيع الهاتف يجب أن تتأكد بأنك نزعت البطاقة من الهاتف، فبعض المستخدمين يدرج البطاقة عند شرائه للهاتف لكنه لا يعتمد عليها وتالياً فقد لا يتذكر من الأساس وجودها.

أما إن كنت ترغب ببيع البطاقة مع الهاتف، فلا تنسى تشفير البطاقة ومن ثم حذف كل الملفات المخزنة عليها.

انسخ بيانات وهمية

بعض الأشخاص لديهم مخاوف متزايدة من إمكان الوصول إلى صورهم أو معلوماتهم السابقة على الهاتف، لذا لا يثقون فقط بعميلة حذف البيانات التقليدية ومن ثم إعادة ضبط المصنع.

لذا يُمكن لهؤلاء المستخدمين القيام بخطوة إضافية وهي نسخ مجموعة ضخمة من البيانات الوهمية وذلك لتعبئة سعة التخزين الداخلية للهاتف، إضافة إلى ربط الجهاز بحساب وهمي ومن ثم القيام بإعادة ضبط المصنع مرة أخرى، وهي طريقة فعالة لتقليل احتمالية استرجاع أي من بياناتك السابقة.

تنظيف الهاتف من الخارج

حتى تحقق استفادة أكبر من الهاتف أثناء عملية البيع، فينصح أن تقوم بإجراء تنظيف كامل للهاتف وإزالة بصمات الأصابع من الشاشة ومحاولة التقليل من العيوب الظاهرية.

وأخيراً.. لا تنسى بالطبع إزالة شريحة الاتصال من الهاتف.