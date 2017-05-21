(داعش) يرتكب مجزرةً مروعةً في (البوشمس) غرب دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

قضى 20 مدنياً، واختطف تنظيم “داعش” 12 آخرين، أمس الأول الجمعة 19 أيار/مايو، إثر هجومٍ مباغتٍ للتنظيم على قرية البوشمس الخاضعة لسيطرة ميليشيات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الغربي.

وأفادت صفحة “فرات بوست” على “فيسبوك”، بأن تنظيم “داعش” اقتحم قرابة الساعة الثانية عشر ظهر يوم الجمعة الماضي قرية البوشمس، من جهة جزرة الشاطي، وارتكب مجزرة بحق أهالي القرية، حيث أعدم 20 مدنياً بينهم نساء، واختطف 12 آخرين.

ونشر المصدر تسجيلاً مصوراً لضحايا المجزرة، يظهر فيه عدد من الضحايا وقد قُتل بطلق ناري في رأسه، كما وثّقت الصفحة أسماء عدد من الضحايا والمخطوفين.

إنزال جوي

وفي مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، أكد المصدر مقتل ثمانية من عناصر التنظيم فجر اليوم، إثر تنفيذ مروحيات تابعة للتحالف الدولي عملية إنزال جوي في منطقة الحمضية بالقرب من بلدة الهري على إحدى نقاط التنظيم.

كما لقي عدة عناصر من تنظيم “داعش” مصرعهم إثر استهداف طيران التحالف الدولي لسيارتهم قرب صوامع الحبوب جنوبي مدينة البوكمال.

أسماء عدد من ضحايا مجزرة البوشمس:

1_صالح الطعمة

2_ طعمة الصالح

3_ باسل الجاسم

4_ هناء صكر

5 _ بطيحان الكماميز

6_محمد الكلي الملقب ابو طعان

7_ دريعي الصوابيين

8_ محمد جلال الحوايج

9_ مصطفى الشيبات

10_ خليل الشيبات

11_ عبد الشيبات

12 _جدوع الجاسم

13_ ناصر الجدوع

14 _ أحد أبناء محمود العبد الله

15_ دريعي الصوابين

أسماء عدد من المخطوفين من قرية البوشمس:

أحد أبناء محمود العبد الله

السيدة وصال الحوايج وابنتها