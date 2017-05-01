كمينٌ للثوار يمنع قوات النظام من زرع عبواتٍ ناسفةٍ شرق درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

نصبت كتائب الثوار صباح اليوم الأحد (21 أيار/مايو)، كميناً لقوات النظام جنوب مدينة بصرى الشام شرق درعا، ومنعتها من زرع عبواتٍ ناسفةٍ في المنطقة.

وقال الناشط محمد مقداد، إن مجموعة من قوات النظام والميلشيات الموالية له، حاولت مع ساعات الصباح الأولى زرع عبوات ناسفة على طريق صماد ـ بصرى الشام شرق درعا.

وأضاف مقداد لـ (كلنا شركاء)، أن مقاتلي فرقة (شباب السنة) نصبوا كميناً لقوات النظام، ما أجبرهم على التراجع، وسط غطاء ناري من مواقع قوات النظام المتمركزة غرب السويداء، حيث استهدف حاجز (برد) طريق صماد – بصرى الشام، ومدينة بصرى الشام بقذائف المدفعية والهاون.

وأشار إلى أن طريق صماد – بصرى الشام يعتبر واحداً من طرق الموت التي تستهدفها قوات النظام باستمرار من خلال زرع العبوات الناسفة.

وأفاد مقداد بأن قوات النظام استهدفت بالأسطوانات المتفجرة الأحياء المحررة من درعا البلد، كما استهدفت بلدات (النعيمة ـ اليادودة) بالمدفعية الثقيلة، إضافة لاستهدافها مدينة داعل بقذائف المدفعية.

وعلى صعيد آخر، قال الناشط أحمد المصري لـ (كلنا شركاء)، إن مجهولين أطلقوا النار على أحد الثوار ويدعى (قاسم النصار) في حي طريق السد في مدينة درعا مساء أمس، ما أدى إلى مقتله على الفور.