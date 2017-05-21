(الجيش الوطني السوري) يأسر 3 عناصر لقوات النظام قرب مدينة الباب

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلن (الجيش الوطني السوري)، أمس السبت (20 أيار/مايو)، أسر ثلاثة عناصر من قوات النظام، قرب مدينة الباب في ريف حلب الشرقي.

وأفاد (لواء المنتصر بالله)، الذي يقوده “فراس باشا” ويتلقى دعماً وتدريباً مباشراً من القوات التركية ويعرّف نفسه على أنه أحد فصائل (الجيش الوطني السوري)، من خلال حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، بأسر ثلاثة عناصر من قوات النظام بالقرب من قرية عمية في ريف مدينة الباب. وأوضح المصدر أن العناصر الأسرى، كانوا يسرقون أملاك المواطنين في قرية عمية.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية أمس عن مصادر عسكرية قولها إن الجيش التركي أقام معسكرات تدريبية شمالي سوريا، بالقرب من الحدود مع تركيا، لتدريب عناصر “السوري الحر”، وذلك بعد إعلان انتهاء عملية (درع الفرات)، في مارس/آذار الماضي.

وقال مسؤولون عسكريون أتراك في منطقة التدريب إن “جيشاً سورياً حراً جديداً يولد هناك، وستظهر قدراته الجديدة عقب التدريبات، في العمليات المحتملة (في سوريا)”.