أسايش الحسكة تعتقل (بشار أمين) عضو المكتب السياسي في ( الديمقراطي الكردستاني)

كلنا شركاء: رصد

اعتقلت قوات الأسايش التابعة للإدارة الذاتية المعلنة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، منتصف ليلة السبت/الأحد، “بشار أمين” عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، من منزله في حي المطار بمدينة الحسكة.

ونقل موقع “آرار نيوز” عن “هجار أمين”، نجل المعتقل “بشار أمين”، قوله “طوقت قوة من الأسايش منزلنا في تمام الساعة 11:50 دقيقة، مؤلفة من سيارتين تحمل 12 عنصراً، ودخل اثنان منهم المنزل وطلبا من والدي مرافقتهم”.

وأضاف: “عند السؤال عن هويتهم أجابوا أنهم من أسايش القسم الشمالي، وطلبوا من والدي الذهاب معهم، لأنه مطلوب”.

وأشار ناشطون إلى أن اعتقال “بشار أمين” جاء بعد إجرائه مقابلة صحفية، عبر فيها عن غضبه وتخوفه الشديد من سياسة القمع والإرهاب التي تنتهجها المليشيات الكردية في الحسكة.

ولا يزال ثلاثة من أعضاء الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي، بينهم “فصلة يوسف” نائبة رئيس المجلس، قيد الاعتقال لدى قوات الأسايش، بعد مداهمة مقرهم في مدينة القامشلي بريف الحسكة، واعتقال 13 من أعضاء الأمانة الذين كانوا متواجدين في المقر، منذ نحو 10 أيام، لتعيد الأسايش إغلاق المقر الذي افتتحه أعضاء الأمانة متحدين قرار القيادة العامة لقوات الأسايش بمنع فتح أي مكتب يتبع المجلس بدون ترخيص، لتفرج في وقت لاحق عن 10 منهم وتبقي على ثلاثة أعضاء رهن الاعتقال.