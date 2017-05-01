ترامب يلقي خطاباً حول الإسلام في اليوم الثاني لزيارته إلى السعودية

كلنا شركاء: دويتشه فيليه

في زيارته الأولى إلى الخارج، تلقى الرئيس الأمريكي ترامب استقبالاً حافلاً في السعودية وحصد عقوداً بمئات المليارات، لكن الرئيس الذي غالباً ما يخرج عن النص يقف اليوم أمام مهمة إلقاء خطاب “صريح” و”مصدر للإلهام” عن الإسلام.

في أول ظهور له على الساحة الدولية يخوض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد (21 أيار/ مايو 2017) في السعودية، في اليوم الثاني من زيارته إلى المملكة، امتحاناً بالغ الخطورة: إلقاء خطاب حول الإسلام. وإذا كانت هذه المهمة شائكة بالنسبة إلى أي رئيس أمريكي، فإن الخطاب الناري الذي امتاز به قطب العقارات خلال الحملة الانتخابية التي أوصلته إلى البيت الأبيض والأوامر التنفيذية المثيرة للجدل التي أصدرها بعيد تسلمه مفاتيح المكتب البيضاوي لمنع مواطني دول مسلمة من الدخول إلى الولايات المتحدة، والتي جمدها القضاء لاحقاً، تجعل مهمة ترامب هذه أكثر صعوبة.

وبعدما تركز اليوم الأول من زيارته إلى السعودية السبت على الإعلان عن عقود تسلح ضخمة، عبر ترامب عن سعادته بها بعبارة “وظائف، وظائف، وظائف”، في محاولة منه لصرف النظر عن متاعبه في واشنطن، فإن اليوم الثاني من هذه الزيارة سيرتدي طابعاً مختلفاً.

وسيشارك ترامب الأحد في قمة مع قادة دول الخليج، تليها قمة أخرى دعا إليها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز زعماء حوالي خمسين دولة عربية وإسلامية وسيلقي خلالها الرئيس الأمريكي خطاباً يعبر فيه عن “آماله” بـ”رؤية مسالمة” للإسلام. ووعد مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي الجنرال اتش. ار. ماكماستر بأن خطاب ترامب سيكون “مصدراً للإلهام” ولكنه سيكون أيضاً “صريحاً”. وقبل أن إلقاء خطابه هذا، التقى ترامب صباح الأحد ملك البحرين. وعلى هامش ذلك ذكر أن علاقات بلاده مع البحرين “كانت متوترة لكنها لن تظل كذلك”.

من جهته قال مسؤول في البيت الأبيض طالباً عدم نشر اسمه إن ترامب “سيكون مباشراً للغاية في الحديث عن ضرورة مواجهة التطرف وعن واقع أن كثيرين في العالم الإسلامي ليس فقط لم يفعلوا ما فيه الكفاية بل شجعوا هذا التطرف بعيداً عن الكلمات السطحية الجميلة”.

وهناك علامات استفهام كثيرة تدور حول هذا الخطاب، أولها أي كلمات سينتقيها الرئيس السبعيني المعروف بطبعه الانفعالي وأي نبرة سيعتمد وهل سيختار تلطيف عباراته لتجنب الإساءة إلى مضيفيه مع ما لهذا الخيار من خطر على قاعدته الانتخابية التي أوصلته إلى الرئاسة؟

وهناك أيضاً عبارة “الإرهاب الإسلامي المتطرف” التي تستفز الكثيرين في العالم الإسلامي ولكنها مع ذلك كانت لازمة في معظم خطابات الملياردير المثير للجدل أثناء حملته الانتخابية. والسؤال الذي يطرح اليوم هو هل سيستخدم ترامب هذه العبارة في خطابه أم سيتخلى عنها مع أنه كان يتهم سلفه باراك أوباما وسائر الديمقراطيين بالافتقار إلى الحزم والوضوح لأنهم يتجنبون استخدام هذا المصطلح.

وسبق لسلفه أوباما أن تساءل مراراً “ما الفائدة التي سيؤتيها استخدام هذه العبارة”، محذراً من خطورة اعتماد “خطاب كراهية” إزاء المسلمين. وكان الملياردير المثير للجدل اقترح في كانون الأول/ ديسمبر، بُعيد وقت قصير من إطلاق حملته الانتخابية، فرض حظر على دخول جميع المسلمين إلى الولايات المتحدة ريثما “نفهم هذه المشكلة”.

ومع أن المرشح الشعبوي كان معروفاً بتصريحاته المدوية والصاعقة إلا أن اقتراحه هذا -الذي سريعاً ما تخلى عنه- أثار غضباً عارماً في العالم الإسلامي وشكل صدمة لغالبية الأمريكيين الذين طمأنهم منافسو ترامب بأن دستور الولايات المتحدة يمنع أي تفرقة على أساس الديانة. وفي آذار/ مارس 2016 قال ترامب في مقابلة “اعتقد أن الإسلام يكرهنا. هناك الكثير من الكراهية”.

ولكن ترامب المرشح هو غير ترامب الرئيس، فبعد عام ونيف على هذه التصريحات من المرجح أن يعتمد زعيم أقوى دولة في العالم لهجة أكثر اعتدالاً قد لا تكون في نهاية المطاف بعيدة جداً عن تلك التي اعتمدها سلفاه، باراك أوباما وجورج بوش الابن.

ولكن الخطورة التي تكتنف خطاب الأحد تكمن في ما إذا خرج الرئيس عن النص، كما هي حاله في معظم الأحيان، وارتجل خطبة عصماء لا يمكن التنبؤ بعواقبها، خلافاً لسلفيه.

ومن المتوقع أيضا أن يغتنم ترامب هذه الفرصة لاعتماد لهجة أكثر شدة تجاه إيران، الأمر الذي سيسعد دول الخليج العربية التي تخشى النفوذ المتزايد لجارتها اللدود.

وصباح الاثنين يغادر الرئيس الأمريكي الرياض متوجها إلى إسرائيل، المحطة الثانية في جولة مثقلة جداً بالمواعيد تقوده أيضاً إلى كل من الأراضي الفلسطينية والفاتيكان إضافة إلى بروكسل وصقلية حيث سيشارك في قمتي حلف الأطلسي ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

ولكن داخل الولايات المتحدة تخيم على رحلة ترامب ارتدادات الزلزال السياسي الذي أحدثه في واشنطن بإقالته مدير الاف بي آي والهزات التي ما زالت تتوالى فصولها، وأبرزها التحقيق بوجود صلات بين أعضاء من فريقه وروسيا.